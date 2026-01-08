ایس اینڈ پی گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس رپورٹ جاری کردی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی بینکنگ سیکٹر کی ایشیا پیسیفک میں شان دار کارکردگی رہی ہے اور ریجن میں سرفہرست 10 میں سے 6 بینک پاکستانی ہیں اور پاکستانی معیشت 10.5 فیصد کی شرح سے بڑھی ہے۔
ایس اینڈ پی گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایشیا پیسیفک میں بہترین کارکردگی دکھانے والے سرفہرست 10 بینکوں میں سے 6 کا تعلق پاکستان سے ہے اور بینک آف پنجاب نے 2025 میں سرمایہ کاروں کو 333.8 فیصد مجموعی منافع فراہم کیا۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ بینک آف پنجاب خطے میں منافع فراہم کرنے والے بینکوں میں پہلے نمبر پر رہا اور نیشنل بینک آف پاکستان 301.3 فیصد مجموعی منافع کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔
بینکنگ سیکٹر کی کارکردگی سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا کہ عسکری بینک نے 2025 میں 194.2 فیصد مجموعی منافع فراہم کیا، بینک آف خیبر نے 177.4 فیصد مجموعی منافع کے ساتھ مضبوط کارکردگی دکھائی، یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ نے 3.8 ارب ڈالر مارکیٹ کیپ کے ساتھ 143 فیصد ریٹرن دیا۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مکرمہ بینک نے 140 ملین ڈالر مارکیٹ کیپ کے ساتھ 119 فیصد ریٹرن فراہم کیا، فیصل بینک نے 500 ملین ڈالر مارکیٹ کیپ کے ساتھ 115 فیصد مجموعی منافع فراہم کیا۔
ایس اینڈ پی گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس نے بتایا کہ کے ایس ای-100 انڈیکس مسلسل تیسرے سال تیزی کے ساتھ 2025 میں انڈیکس 51.2 فیصد رہا اور پاکستانی اسٹاک مارکیٹ تاریخی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔
رپورٹ کے مطابق 2025میں پاکستان کی معیشت 10.5 فیصد کی شرح سے بڑھی اور عالمی مالیاتی ادارہ (آئی ایم ایف) کے مطابق پاکستان کی معیشت 2025 میں 10.5 فیصد ترقی کر گئی ہے۔
ایس اینڈ پی گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس نے بتایا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی اور 2024 کے مقابلے میں مہنگائی 12.6 فیصد سے گھٹ کر 3.2 فیصد رہ گئی ہے۔