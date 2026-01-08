ہندوتوا کے غنڈوں کی مزار کی بیحرمتی اور توڑ پھوڑ؛ آگ بھی لگا دی

مشتعل جنونیوں کے ہجوم کے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت آمیز نعرے بازی بھی کی

ویب ڈیسک January 08, 2026
ہندوتوا کے جنونی غنڈوں نے مزار کو آگ بھی لگادی گئی

بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے شہر دہرادُون میں ہندوتوا کے جنونی غنڈوں نے مسلم اقلیت پر ظلم و جبر کی انتہا کردی۔

مودی سرکار کی آشیرباد میں اکھنڈ بھارت کے دعویدار ہندوتوا کے غنڈوں نے ہندوستان کو اقلیتوں کے لیے قید خانہ بنادیا جہاں نہ مذہبی آزادی ہے اور نہ بنیادی انسانی حقوق میسر ہیں۔

کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اتراکھنڈ کے علاقے ریشکیش میں محبت اور امن و آشتی کو فروغ دینے والے بزرگ کا مزار بھی جنونی ہندوؤں سے محفوظ نہ رہ سکا۔

ہندوتوا کے مشتعل ہجوم نے ریشکیش میں ایک مزار پر دھاوا بول دیا جو مزار کے متولی، نگہبانوں اور علاقہ مکینوں کی درخواست کو کسی خاطر میں نہ لائے۔

جنونی ہندوؤں نے ہتھوڑوں اور راڈوں سے مزار کو منہدم کردیا۔ اس پر بھی تعصب و نفرت کی پیاس نہ بجھی تو مزار کے بچے کچے حصے کو بھی آگ لگا دی۔

وائرل ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ ہندوتوا کے غنڈے جے شی رام کے نعرے بھی لگا رہے ہیں مزار کو بچانے کی کوشش کرنے والے مسلمانوں کو مغلظات بک رہے ہیں۔

مقامی مسلم آبادی نے شکوہ کیا کہ یہ واقعہ دن کے روشنی میں پیش آیا لیکن پولیس نے ہماری ایک نہ سنی اور کوئی ہماری مدد کو نہ آیا۔

 
