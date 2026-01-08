اسلام آباد:
وفاقی حکومت نے بجلی کے اوسط بنیادی ٹیرف میں ایک روپے 79 پیسے اضافے پر یکساں ٹیرف کے حوالے سے نظرثانی درخواست دائر کر دی۔
وفاقی حکومت کے پاور ڈویژن نے سرکاری ڈسکوز اور کے-الیکٹرک کے لیے یکساں ٹیرف کے بارے میں رجوع کیا اور نیشنل الیکٹرک پاور ریگیولیٹری اتھارٹی (نیپرا) حکومتی درخواست پر 12جنوری کو سماعت کرے گی۔
نیپرا میں دائر درخواست میں سرکاری ڈسکوز کے ساتھ ساتھ کے-الیکٹرک پر بھی یکساں ٹیرف نافذ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔
درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اتھارٹی سے یکم جنوری سے منظور کردہ بنیادی ٹیرف پر نظرثانی کی جائے۔
وفاقی حکومت کی درخواست کے بعد بجلی نرخوں میں ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے فیصلہ سماعت کے بعد ہوگا اور بجلی ٹیرف سے متعلق حتمی فیصلہ سرکاری نوٹیفکیشن کے ذریعے ہوگا۔
قبل ازیں نیپرا نے ڈسکوز کی درخواست پر بجلی کے اوسط بنیادی ٹیرف سے متعلق اپنا فیصلہ جاری کر دیا تھا، جس کے مطابق یکم جنوری سے بجلی کے اوسط بنیادی ٹیرف میں ایک روپے 79 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔