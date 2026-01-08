روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

پوٹن کے کردار کی پیشکش کا مقصد روسی ثقافت، اقدار اور قومی تشخص کو دنیا بھر میں فروغ دینا ہے

ویب ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup
پوٹن کا کردار کارٹون سیریز میں جلوہ گر

روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اس بار سیاسی داؤ پیچ کے بجائے کارٹون کی دنیا میں قدم رکھ کر سب کو حیران کر دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بچوں کے مشہور صدر پوٹن روسی کارٹون پروسٹوکواشینو میں آکر شائقین کو حیرت میں مبتلا کردیا۔

صدر پوٹن نے باتیں کرنے والی بلّی اور کتّے کے ساتھ کارٹون کا حصہ نظر آئے اور اپنی قوم کو نئے سال کی مبارکباد دی۔

کارٹون میں افسانوی گاؤں پروسٹوکواشینو کے باسی اس وقت دنگ رہ گئے جب انہوں نے صدرِ روس کو اپنے پسندیدہ کرداروں کے ساتھ اسکرین پر دیکھا۔

خیال رہے کہ یہ پہلی بار ہے جب صدر پوٹن کا کردار کسی کارٹون میں پیش کیا گیا ہے اور یہ منظر نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنا۔

ماسکو میں واقع پروسٹوکواشینو تھیم پارک میں بچوں کے ساتھ آئے والدین نے بھی کارٹون میں صدر کی موجودگی کو خوش آئند قرار دیا۔

مرینا نامی ایک خاتون کا کہنا تھا کہ “کارٹون میں تو سب کچھ ممکن ہوتا ہے، پھر پوٹن کی انٹری کیوں نہیں؟”

ایک اور خاتون نے کہا کہ بچے پہلے ہی صدر پوٹن کو جانتے ہیں اس لیے انھیں کارٹون میں دیکھنا ان کے لیے دلچسپ ہوگا جبکہ غیر ملکی ناظرین کے لیے بھی یہ ایک منفرد تجربہ بن سکتا ہے۔

صدر پوٹن کو کارٹون کیریکٹر میں پیش کرنے کا یہ منفرد خیال سویوزملتفلم اسٹوڈیو کی بورڈ چیئرپرسن یولیانا سلاشیوا کا تھا۔

انھوں نے بتایا کہ روس اپنے کارٹون سابق کمیونسٹ ممالک، مشرقِ وسطیٰ اور دیگر خطوں میں فروخت کرتا ہے اور اب چین میں بھی اپنی ثقافتی موجودگی بڑھانا چاہتا ہے۔

یولیانا سلاشیوا نے واضح کیا کہ پروسٹوکواشینو میں صدر پیوٹن کی شمولیت کو “سافٹ پاور” کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس کا مقصد روسی ثقافت، اقدار اور قومی تشخص کو دنیا بھر میں فروغ دینا ہے۔

کارٹون میں صدر کی یہ غیر متوقع انٹری سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جہاں صارفین اسے کبھی دلچسپ تو کبھی حیران کن قرار دے رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

Jan 08, 2026 11:33 PM |
روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

Jan 08, 2026 10:45 PM |
جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

 Jan 08, 2026 11:56 PM |

متعلقہ

Express News

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

Express News

روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

Express News

جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

Express News

دیپیکا، عالیہ بھٹ اور شردھا کپور کی متنازع تصاویر وائرل، سوشل میڈیا پر تنقید

Express News

گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

Express News

ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو