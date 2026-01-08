روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اس بار سیاسی داؤ پیچ کے بجائے کارٹون کی دنیا میں قدم رکھ کر سب کو حیران کر دیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بچوں کے مشہور صدر پوٹن روسی کارٹون پروسٹوکواشینو میں آکر شائقین کو حیرت میں مبتلا کردیا۔
صدر پوٹن نے باتیں کرنے والی بلّی اور کتّے کے ساتھ کارٹون کا حصہ نظر آئے اور اپنی قوم کو نئے سال کی مبارکباد دی۔
کارٹون میں افسانوی گاؤں پروسٹوکواشینو کے باسی اس وقت دنگ رہ گئے جب انہوں نے صدرِ روس کو اپنے پسندیدہ کرداروں کے ساتھ اسکرین پر دیکھا۔
خیال رہے کہ یہ پہلی بار ہے جب صدر پوٹن کا کردار کسی کارٹون میں پیش کیا گیا ہے اور یہ منظر نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنا۔
ماسکو میں واقع پروسٹوکواشینو تھیم پارک میں بچوں کے ساتھ آئے والدین نے بھی کارٹون میں صدر کی موجودگی کو خوش آئند قرار دیا۔
مرینا نامی ایک خاتون کا کہنا تھا کہ “کارٹون میں تو سب کچھ ممکن ہوتا ہے، پھر پوٹن کی انٹری کیوں نہیں؟”
ایک اور خاتون نے کہا کہ بچے پہلے ہی صدر پوٹن کو جانتے ہیں اس لیے انھیں کارٹون میں دیکھنا ان کے لیے دلچسپ ہوگا جبکہ غیر ملکی ناظرین کے لیے بھی یہ ایک منفرد تجربہ بن سکتا ہے۔
صدر پوٹن کو کارٹون کیریکٹر میں پیش کرنے کا یہ منفرد خیال سویوزملتفلم اسٹوڈیو کی بورڈ چیئرپرسن یولیانا سلاشیوا کا تھا۔
انھوں نے بتایا کہ روس اپنے کارٹون سابق کمیونسٹ ممالک، مشرقِ وسطیٰ اور دیگر خطوں میں فروخت کرتا ہے اور اب چین میں بھی اپنی ثقافتی موجودگی بڑھانا چاہتا ہے۔
یولیانا سلاشیوا نے واضح کیا کہ پروسٹوکواشینو میں صدر پیوٹن کی شمولیت کو “سافٹ پاور” کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس کا مقصد روسی ثقافت، اقدار اور قومی تشخص کو دنیا بھر میں فروغ دینا ہے۔
کارٹون میں صدر کی یہ غیر متوقع انٹری سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جہاں صارفین اسے کبھی دلچسپ تو کبھی حیران کن قرار دے رہے ہیں۔