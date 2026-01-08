امریکا میں بھی 70 لاکھ ڈالر کی کوکین اسمگلنگ پر 2 بھارتی گرفتار

کویت میں بھی منشیات اسمگلنگ پر دو بھارتی کو سزائے موت سنائی گئی ہے

January 08, 2026
دو بھارتیوں کو کویت میں منشیات اسمگلنگ پر سزائے موت بھی سنائی گئی

مودی سرکار میں دنیا بھر میں بھارتی اپنے ہی ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں جنھیں سخت قانونی چارہ جوئی کا بھی سامنا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ امریکی ریاست انڈیانا میں پیش آیا۔ جہاں ٹرک کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی منشیات پکڑی گئی۔

ریاست انڈیانا کی پولیس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر سرچ آپریشن کیا جس میں منشیات سونگھنے والے کتوں کی بھی مدد لی گئی۔

ٹرک سے 309 پونڈ (تقریباً 140 کلوگرام) کوکین ملی جس کی مالیت تقریباً 70 لاکھ ڈالر بتائی جا رہی ہے۔

پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اتنی بڑی مقدار میں کوکین ملی کہ وہ ایک لاکھ 13 ہزار سے زائد امریکیوں کی جان لے سکتی تھیں۔

منشیات اسمگلنگ کے الزام میں ٹرک ڈرائیورز کو حراست میں لے لیا جن کا تعلق بھارت سے بتایا جا رہا ہے۔

بھارتی نژاد دونوں ملزمان کو تھانے منتقل کرکے سنگین جرائم کی دفعات کے تحت تفتیش کا آغاز کردیا گیا۔

 

 
