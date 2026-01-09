معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل

پرندہ بجلی کے کھمبے کی تاروں میں الجھ کر بری طرح پھنس گیا تھا

ویب ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup
بہادر شخص نے انسانیت کی مثال قائم کردی

رحم دل شخص نے بلندی اور خطرے کی پروا نہ کرتے ہوئے کرین سے لٹک کر ایک پرندے کو نئی زندگی دے دی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست پنجاب میں پیش آیا، جہاں ایک پرندہ اسٹریٹ لائٹ کے قریب بجلی کی تاروں میں بری طرح الجھ گیا تھا۔

معصوم پرندہ خوف زدہ ہو کر بار بار چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہر لمحہ اس کی جان کو مزید خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔

اسی دوران ایک شخص نے ہمت کی اور کرین کے ذریعے زمین سے کافی اوپر کرین سے لٹکے ہوئے، تیز ہوا اور بجلی کی تاروں کے درمیان مدد کے لیے جاپہنچا۔

اس بہادر شخص نے مکمل سکون اور احتیاط کے ساتھ اپنا کام کیا۔ ہاتھ میں نوکیلا آلہ تھامے اس نے نہایت نرمی سے تار کاٹنا شروع کیا۔

اپنی جان کی پروا کیے بغیر اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تار کاٹتے ہوئے پرندے کو چوٹ نہ پہنچے اور نہ ہی اس کا اپنا توازن بگڑے۔

چند لمحوں کی سنسنی خیز کوشش کے بعد وہ لمحہ آیا جب پرندہ آزاد ہوا، پر پھیلائے اور فضا میں اڑ گیا۔

جس کے بعد وہاں موجود لوگوں اور کرین پر موجود عملے نے سکون کا سانس لیا اور اس شخص کو بحفاظت واپس نیچے اتار لیا۔

 


اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی صارفین نے اس شخص کو ”خاموش ہیرو“، ”انسانیت کی مثال“ اور ”رحم دل بہادر“ قرار دیا۔

بہت سے افراد نے کہا کہ آج کے دور میں ایسی ویڈیوز امید دلاتی ہیں کہ انسانیت اب بھی زندہ ہے۔

یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی ہمدردی بھی کسی جان کے لیے پوری دنیا بن جاتی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

Jan 08, 2026 11:33 PM |
روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

Jan 08, 2026 10:45 PM |
جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

 Jan 08, 2026 11:56 PM |

متعلقہ

Express News

جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل

Express News

چین: والدین نے بچوں کو شادی کیلئے راضی کرنیکا انوکھا طریقہ نکال لیا

Express News

بیلاروس کی جانباز نے بلندی سے اسکائی جمپ کا ریکارڈ قائم کردیا

Express News

ٹِک ٹاک پر بے وفائی کرتے پکڑے جانیوالے شوہر نے ریسٹورنٹ پر مقدمہ کردیا

Express News

چوری کی ناکام واردات، دیوار میں پھنسے چور کو پولیس نے نجات دلائی

Express News

پُرتعیش زندگی گزارنے والا بادشاہ جس کی دولت کا بڑا حصہ کرائے سے جمع ہوتا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو