گرین شرٹس آئی لینڈرز پر آج فیصلہ کن وار کیلیے تیار

اچھی پرفارمنس پر ہیڈ کوچ بھی خوشی سے سرشار

اسپورٹس ڈیسک January 09, 2026
کراچی:

پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹی 20 انٹرنیشنل آج دمبولا میں کھیلا جائے گا، گرین شرٹس آئی لینڈرز پر فیصلہ کن وار کیلیے تیار ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان نے سری لنکا کو اس کے ملک میں کھیلے گئے پہلے ٹی 20 میں 8 وکٹ سے مات دے کر 3 ٹی 20 میچز کی سیریز میں برتری حاصل کرلی تھی ، اب گرین شرٹس کی نگاہیں ایک میچ قبل ہی سیریز جیتنے پر مرکوز ہوچکی ہیں۔

دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا، اسپنرز ایک بار پھر توجہ کا مرکز ہوں گے ، ٹاپ آرڈر بیٹرز سے بھی اچھی کارکردگی کی توقع ہے، بدھ کی شب کھیلے جانے والے میچ میں اسپنرز نے 5 وکٹوں کا بٹوارا کیا تھا، ان میں سے 25 رنز کے عوض 2 وکٹیں شاداب خان نے حاصل کیں، ابرار احمد نے اس سے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 25 رنز دے کر 3 شکار کیے تھے۔

سری لنکا کی رسٹ اسپن کے خلاف وکٹیں گنوانے کی پرانی عادت ہے، پاکستان نے واضح طور پر اس حوالے سے اپنا ہوم ورک پہلے سے ہی کر رکھا تھا۔

ہیڈ کوچ مائیک ہیسن بھی ٹیم کی پہلے میچ میں کارکردگی سے کافی خوش ہیں، اگرچہ انھوں نے قدرے ناقص فیلڈنگ پر تشویش ظاہر کی مگر ساتھ ہی یہ بھی کہاکہ ٹیم نے بہت ہی زبردست پرفارم کیا، جس انداز میں ہم نے گیند کے ساتھ آغاز کیا اس پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔

اسٹمپس پر اٹیک نے ہی ہمیں کھیل پر کنٹرول کا موقع فراہم کیا، جس کے بعد اسپنرز آزمائے، اگرچہ فیلڈ میں کچھ سستی دکھائی دی مگر مجموعی طور پر کارکردگی اچھی رہی۔

ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اچھے اسپنرز موجود ہیں، شاداب خان اور محمد نواز آل راؤنڈر ہیں،آن کی وجہ سے ہمیں مختلف آپشنز ملتے ہیں، صائم ایوب نے تو بولنگ ہی نہیں کی، ہم نے گزشتہ 6 ماہ ان بولرز کی بولنگ میں بہتری پر صرف کیے، اس لیے اب ان میں سے انتخاب کرنا قدرے دشوار ہے۔

مائیک ہیسن نے بیٹنگ یونٹ کو بھی سراہتے ہوئے ان دنوں بگ بیش میں مصروف بابراعظم کی بھی تعریف کی۔

انھوں نے کہا کہ بابر ہمارے بیٹنگ گروپ میں توازن لائے، ہمارے پاس بہت سے اسٹروک پلیئرز ہیں اور بابرسب کو جوڑ کر رکھنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ ادھر پاکستان ٹیم نے جمعرات کو پریکٹس کے بجائے آرام کو ترجیح دی ۔
