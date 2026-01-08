کوئٹہ میں 150 بیڈز پر مشتمل جدید ترین ٹراما سینٹر قائم کر دیا گیا

مریضوں کے علاج کے لیے 24 گھنٹے ماہر نیورو، آرتھوپیڈک اور جنرل سرجن دستیاب ہوں گے

ویب ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کوئٹہ:

کوئٹہ میں حکومت بلوچستان نے اسپنی روڈ پر 150 بیڈز پر مشتمل جدید ترین نیو ٹراما سینٹر قائم کر دیا ہے، جو حادثات اور ایمرجنسی کیسز کے فوری اور معیاری علاج میں ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نیو ٹراما سینٹر میں مختلف شعبہ جات کی اسپیشلٹی سروسز ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی، جبکہ سینٹر میں 4 جدید آئی سی یوز قائم کی گئی ہیں، جو مجموعی طور پر 31 بیڈز پر مشتمل ہیں۔

مریضوں کے علاج کے لیے 24 گھنٹے ماہر نیورو، آرتھوپیڈک اور جنرل سرجن دستیاب ہوں گے۔

ٹراما سینٹر میں جدید لیبارٹری قائم کی گئی ہے، جہاں سی ٹی اسکین، ایکسرے، الٹراساؤنڈ، موبائل ایکسرے اور موبائل وینٹی لیٹر جیسی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

اس کے علاوہ 6 جدید آپریشن تھیٹرز موجود ہیں، جہاں بیک وقت 8 مریضوں کے آپریشن کی سہولت ممکن ہے، جبکہ ادویات کی فراہمی 24 گھنٹے یقینی بنائی گئی ہے۔

صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ نے نیو ٹراما سینٹر کا دورہ کیا اور مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ

نیو ٹراما سینٹر حکومتِ بلوچستان کی عوام دوست پالیسیوں کا عملی ثبوت ہے، بلوچستان میں صحت کے شعبے میں عملی اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

وزیراعظم کوئٹہ پہنچ گئے، بلوچستان کے لیے ترقیاتی  منصوبوں کا اعلان کریں گے

انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران منفی سروے رپورٹ کا سامنے نہ آنا ویکسینیشن پالیسی کی کامیابی کا واضح ثبوت ہے، جبکہ گزشتہ تین ماہ میں 35 غیر فعال صحت مراکز دوبارہ فعال کیے گئے اور 164 بی ایچ یوز کو مکمل طور پر فنکشنل بنایا گیا۔

وزیر صحت کے مطابق بلوچستان میں ڈی ایچ آئی ایس ٹو  نظام نافذ کیا جا چکا ہے، جس کے تحت صوبہ 87 فیصد کمپلائنس کے ساتھ صحت کا ڈیٹا ڈیجیٹل بنیادوں پر مرتب کر رہا ہے۔

شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اے آئی اٹینڈنس سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، جس کے تحت 41 ہسپتالوں اور 13 ہزار ملازمین کی حاضری ڈیجیٹل کی گئی ہے، اور اس نظام کو بی ایچ یوز تک توسیع دی جا رہی ہے۔

بخت محمد کاکڑ نے کہا کہ یہ صوبے کا پہلا مکمل پیپر لیس ٹراما سینٹر ہے، جہاں مریض کی رجسٹریشن، تشخیص، لیب، ریڈیالوجی، سرجری اور ادویات کا مکمل نظام کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔

مزید برآں صوبے کے بڑے ہسپتالوں میں کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں، جن کی لائیو مانیٹرنگ کوئٹہ کے مرکزی کنٹرول روم سے کی جائے گی، جبکہ ادویات کی خریداری، استعمال اور فراہمی کا مکمل ریکارڈ بھی ڈیجیٹل ہوگا۔

صوبائی وزیر صحت نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا صحت کا نظام مستقبل میں ملک کے دیگر صوبوں کے لیے ایک مثالی ماڈل بن سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

Jan 08, 2026 11:33 PM |
روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

Jan 08, 2026 10:45 PM |
جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

 Jan 08, 2026 11:56 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیلی اہلکار کا صومالی لینڈ کا دورہ، پاکستان سمیت 23 اسلامی ممالک کی شدید مذمت

Express News

حکومت پنجاب کا متعدد سرکاری ڈپارٹمنس میں ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ

Express News

حکمران اسکول این جی اوز کو دے رہے ہیں، مدارس اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان

Express News

سنجیدہ اور سیاسی ڈائیلاگ میں واحد رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہیں، وزیر مملکت

Express News

تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نواز شریف کو مل کر چلنے کی دعوت

Express News

اسلام آباد، وزیراعظم کے معاون خصوصی کی پراپرٹی پر قبضہ کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو