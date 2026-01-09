ملتان سلطانز کی فروخت کیلیے دباؤ بڑھ رہا ہے، چیئرمین پی سی بی

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ میری ٹیم ملتان سلطانز کی فروخت کیلیے مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے۔

اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کی نیلامی کے بعد پریس کانفرنس میں چیئرمین پی سی بی نے ملتان سلطانز کے مستقبل کے حوالے سے کھل کر بات کی۔

پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ محسن نقوی پہلے ہی بتاچکے ہیں کہ پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن میں ملتان سلطانز کے معاملات پی سی بی خود دیکھے گا۔

چیئرمین پی سی بی نے ملتان سلطانز کے سابقہ مالک کا نام لیے بغیر کہا کہ سوشل میڈیا پر تنقید ہورہی تھی کہ ٹیم خسارے میں ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے سب کو دکھائیں گے کہ کتنا منافع ہے پھر اس کے بعد ٹیم نیلام کریں گے۔

انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھ پر گزشتہ آدھے گھنٹے میں دباؤ بڑھنا شروع ہوگیا ہے کہ ملتان سلطانز کو بھی بیچ دیں جس پر سلمان نصیر نے کہا کہ میں ابھی اور دباؤ ڈالوں گا۔

چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہم ایک سال ملتان سلطانز کے معاملات چلائیں اور اسے منافع میں چھوڑیں لیکن حتمی فیصلہ پوری ٹیم نے کرنا ہے۔

 
