سونا پھر مہنگا ہوگیا، عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت میں بڑا اضافہ

گزشتہ روز سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہوئی تھی

اسٹاف رپورٹر January 09, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
کراچی:

سونا عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت میں اضافے کے نتیجے میں  مزید مہنگا ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعہ کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 34ڈالر کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے نتیجے میں سونے کی  نئی عالمی قیمت 4ہزار 472ڈالر کی سطح پر آگئی ۔

اسی طرح مقامی سطح پر 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت بھی 3ہزار 200روپے کے اضافے 4لاکھ 69ہزار 562روپے کی سطح پر آگئی  جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 2ہزار 915روپے بڑھ کر 4لاکھ 02ہزار 573روپے ہوگئی ہے۔

سونے کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 70 روپے کے اضافے سے 8ہزار 195روپے کی سطح پر آگئی

 اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت 60روپے کے اضافے سے 7ہزار 025روپے ہوگئی۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہوئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

 Jan 09, 2026 01:28 PM |
مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا

مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا

 Jan 09, 2026 12:42 PM |
کنسرٹ میں اے پی ڈھلون کا تارا ستاریا کو بوسہ، ویر پہاڑیا نے تارا سے راہیں جدا کرلیں

کنسرٹ میں اے پی ڈھلون کا تارا ستاریا کو بوسہ، ویر پہاڑیا نے تارا سے راہیں جدا کرلیں

 Jan 09, 2026 12:36 PM |

متعلقہ

Express News

انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی ریکارڈ

Express News

ایشیا پیسیفک میں شاندار کارکردگی، ٹاپ ٹین میں 6 پاکستانی بینک بھی شامل

Express News

سونا سستا ہوگیا؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تاریخ ساز تیزی، انڈیکس  نئی بلند ترین سطح پر

Express News

ملک بھر کے بجلی صارفین کیلیے جنوری کے بلوں میں 93 پیسے فی یونٹ کا ریلیف

Express News

بجلی مزید مہنگی؛ یکم جنوری سے اوسط بنیادی ٹیرف  میں اضافے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو