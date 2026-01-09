بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل اہم کھلاڑی انجرڈ، شرکت مشکوک

سرجری کے بعد وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے ہیں اور ان کی حالت تسلی بخش ہے، بی سی سی آئی

اسپورٹس ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup

بھارتی کرکٹر تلک ورما نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے ابتدائی تین میچز سے باہر ہو گئے ہیں۔

بی سی سی آئی کے مطابق تلک ورما نے بدھ کو راجکوٹ میں ٹیسٹیکولر سرجری کروائی ہے جس کے بعد انہیں آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔

بورڈ کا کہنا ہے کہ باقی دو میچز میں ان کی شرکت کا فیصلہ ٹریننگ پر واپسی اور فٹنس کے مراحل کے بعد کیا جائے گا۔

تلک ورما نے منگل کو وجے ہزارے ٹرافی میں حیدرآباد کی جانب سے بنگال کے خلاف میچ کھیلا تھا، تاہم اطلاعات کے مطابق انہیں دورانِ میچ کوئی چوٹ نہیں لگی۔

تاہم بعد ازاں درد کی شکایت پر فوری طور پر اسکین کیے گئے، جس کے بعد سرجری کی گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

بھارت کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلیے اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑی باہر

بی سی سی آئی کے مطابق وہ جمعرات کی صبح اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے ہیں اور ان کی حالت تسلی بخش ہے۔ وہ جمعہ کو حیدرآباد واپس روانہ ہوں گے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ تلک ورما کا نیوزی لینڈ کے خلاف پوری سیریز اور 7 فروری کو امریکا کے خلاف ورلڈکپ میچ میں کھیلنا بھی غیر یقینی ہے۔

واضح رہے کہ تلک ورما حالیہ مہینوں میں بھارتی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے اہم رکن رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال 18 اننگز میں 567 رنز بنائے۔

نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ میچز کی سیریز کے لیے تاحال کسی متبادل کھلاڑی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

 Jan 09, 2026 01:28 PM |
مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا

مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا

 Jan 09, 2026 12:42 PM |
کنسرٹ میں اے پی ڈھلون کا تارا ستاریا کو بوسہ، ویر پہاڑیا نے تارا سے راہیں جدا کرلیں

کنسرٹ میں اے پی ڈھلون کا تارا ستاریا کو بوسہ، ویر پہاڑیا نے تارا سے راہیں جدا کرلیں

 Jan 09, 2026 12:36 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل میں شامل ہونے والی 2 نئی ٹیموں کے نام کیا ہیں؟

Express News

پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم، ساتویں ٹیم 175 کروڑ، 8ویں فرنچائز 185 کروڑ میں فروخت

Express News

بھارت: 17 سالہ شوٹر لڑکی سے جنسی زیادتی کا الزام، نیشنل کوچ معطل

Express News

بی بی ایل: کم ترین اسٹرائیک ریٹ والے کھلاڑیوں کی ٹاپ 5 فہرست میں تین پاکستانی شامل

Express News

ٹینس کی بدترین کھلاڑی کی ویڈیو وائرل، پروفیشنل ٹینس ایونٹ میں شرکت پر سوالات اٹھ گئے

Express News

عثمان خواجہ آخری ٹیسٹ کو یادگار نہ بناسکے، رقت آمیز مناظر کے ساتھ رخصت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو