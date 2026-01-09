بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل اہم کھلاڑی انجرڈ، شرکت مشکوک

بھارتی کرکٹر تلک ورما نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے ابتدائی تین میچز سے باہر ہو گئے ہیں۔
بی سی سی آئی کے مطابق تلک ورما نے بدھ کو راجکوٹ میں ٹیسٹیکولر سرجری کروائی ہے جس کے بعد انہیں آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔
بورڈ کا کہنا ہے کہ باقی دو میچز میں ان کی شرکت کا فیصلہ ٹریننگ پر واپسی اور فٹنس کے مراحل کے بعد کیا جائے گا۔
تلک ورما نے منگل کو وجے ہزارے ٹرافی میں حیدرآباد کی جانب سے بنگال کے خلاف میچ کھیلا تھا، تاہم اطلاعات کے مطابق انہیں دورانِ میچ کوئی چوٹ نہیں لگی۔
تاہم بعد ازاں درد کی شکایت پر فوری طور پر اسکین کیے گئے، جس کے بعد سرجری کی گئی۔
بی سی سی آئی کے مطابق وہ جمعرات کی صبح اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے ہیں اور ان کی حالت تسلی بخش ہے۔ وہ جمعہ کو حیدرآباد واپس روانہ ہوں گے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ تلک ورما کا نیوزی لینڈ کے خلاف پوری سیریز اور 7 فروری کو امریکا کے خلاف ورلڈکپ میچ میں کھیلنا بھی غیر یقینی ہے۔
واضح رہے کہ تلک ورما حالیہ مہینوں میں بھارتی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے اہم رکن رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال 18 اننگز میں 567 رنز بنائے۔
نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ میچز کی سیریز کے لیے تاحال کسی متبادل کھلاڑی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔