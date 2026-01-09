بی بی ایل میں ناقص کارکردگی، آسٹریلوی کھلاڑی کی بابر اعظم کا مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل

بابر اعظم نے بگ بیش لیگ کے 7 میچز میں 2 نصف سنچریز اسکور کی ہیں

اسپورٹس ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup

پاکستان کے اسٹار بلے باز بابر اعظم ان دنوں آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں۔

بگ بیش لیگ میں سڈنی سکسرز کی نمائندگی کرنے والے بابر اعظم گزشتہ روز میلبرن اسٹارز کے خلاف 17 رنز بناکر مارکس اسٹوئنس کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوگئے تھے۔

آؤٹ کرنے سے کچھ دیر قبل مارکس اسٹوئنس کو بابر اعظم کے جاکر ان کا مذاق اڑاتے بھی دیکھا گیا اور ان کی آواز اسٹمپ مائیک کے ذریعے براہ راست نشر ہوگئی۔

انہیں کہتے سنا گیا کہ ’بابر، جانے کا وقت ہوگیا ہے‘۔ بعد ازاں انہیں بابر کی وکٹ حاصل کرنے کے بعد جملے کستے دیکھا گیا تاہم میدان میں شور کے باعث وہ سنے نہ جاسکے۔

واضح رہے کہ بابر اعظم نے بگ بیش لیگ کے 7 میچز میں 2 نصف سنچریز اسکور کی ہیں جو بگ بیش کی تاریخ کی سست ترین نصف سنچریز میں شامل ہیں۔

بقیہ 5 میچز میں بھی بابر اعظم خاطر خواہ رنز کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

 Jan 09, 2026 01:28 PM |
مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا

مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا

 Jan 09, 2026 12:42 PM |
کنسرٹ میں اے پی ڈھلون کا تارا ستاریا کو بوسہ، ویر پہاڑیا نے تارا سے راہیں جدا کرلیں

کنسرٹ میں اے پی ڈھلون کا تارا ستاریا کو بوسہ، ویر پہاڑیا نے تارا سے راہیں جدا کرلیں

 Jan 09, 2026 12:36 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل میں شامل ہونے والی 2 نئی ٹیموں کے نام کیا ہیں؟

Express News

پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم، ساتویں ٹیم 175 کروڑ، 8ویں فرنچائز 185 کروڑ میں فروخت

Express News

بھارت: 17 سالہ شوٹر لڑکی سے جنسی زیادتی کا الزام، نیشنل کوچ معطل

Express News

بی بی ایل: کم ترین اسٹرائیک ریٹ والے کھلاڑیوں کی ٹاپ 5 فہرست میں تین پاکستانی شامل

Express News

ٹینس کی بدترین کھلاڑی کی ویڈیو وائرل، پروفیشنل ٹینس ایونٹ میں شرکت پر سوالات اٹھ گئے

Express News

عثمان خواجہ آخری ٹیسٹ کو یادگار نہ بناسکے، رقت آمیز مناظر کے ساتھ رخصت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو