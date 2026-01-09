انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ریکارڈ

انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے تمام دورانیئے میں ڈالر تنزلی سے دوچار رہا

احتشام مفتی January 09, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

زرمبادلہ کی دونون مارکیٹوں انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں مزید ریکارڈ کی گئی۔

ایکسپریس نیوز کےمطابق زرمبادلہ کے ذخائر 21 ارب 20کروڑ ڈالر کے ساتھ 45 ماہ کی بلند سطح پر آنے، سرکاری ذخائر 16 ارب 6 کروڑ ڈالر پر پہنچنے، دسمبر میں 12.6 فیصد کے اضافے سے 3ارب 60کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر کی آمد جیسے عوامل کے باعث زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں جمعہ کو 76ویں روز بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا۔

ایکسپلوریشن سیکٹر میں فارن انفلوز کی توقعات، ریکوڈک میں اوسطا سالانہ 3 ارب ڈالر کی آمدنی کے تخمینے، اربوں ڈالر مالیت کے دفاعی مصنوعات کے برآمدی معاہدے زرمبادلہ کی مارکیٹوں پر اثرانداز رہے۔

انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے تمام دورانیئے میں ڈالر تنزلی سے دوچار رہا جس سے ایک موقع پر ڈالر کی قدر 28 پیسے کی کمی سے 279روپے 77پیسے کی سطح پر بھی آگئی تھی لیکن سپلائی میں بہتری آتے ہی مارکیٹ فورسز کی ڈیمانڈ آنے سے کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر 03 پیسے کی کمی سے 280روپے 02 پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔

اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 5 پیسے کی کمی سے 281روپے 5 پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

 Jan 09, 2026 04:38 PM |
کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

Jan 09, 2026 04:29 PM |
حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

 Jan 09, 2026 01:28 PM |

متعلقہ

Express News

انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی ریکارڈ

Express News

ایشیا پیسیفک میں شاندار کارکردگی، ٹاپ ٹین میں 6 پاکستانی بینک بھی شامل

Express News

سونا سستا ہوگیا؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تاریخ ساز تیزی، انڈیکس  نئی بلند ترین سطح پر

Express News

ملک بھر کے بجلی صارفین کیلیے جنوری کے بلوں میں 93 پیسے فی یونٹ کا ریلیف

Express News

بجلی مزید مہنگی؛ یکم جنوری سے اوسط بنیادی ٹیرف  میں اضافے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو