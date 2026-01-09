بیٹے کا نام بھارتی سائنسدان اور بیٹی کا ویڈیو گیم پر رکھا؛ ایلون مسک

ایلون مسک کے جڑواں بچے اسٹرائیڈر سیکھر اور کومیٹ ایژر نومبر 2021 میں پیدا ہوئے تھے

ویب ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup
ایلون مسک نے پہلی بار اپنے جڑواں بچوں کے ناموں کی وجہ بتادی

ایلون مسک جو اپنی فیملی کو کم ہی دنیا کے سامنے متعارف کراتے ہیں، پہلی بار اپنے جرواں بچوں کو سامنے لے آئے تاہم چہرہ اب بھی مخفی رکھا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹیسلا اور ایکس کے مالک ایلون مسک کی جڑواں اولاد کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

یہ تصویر ایکس (سابق ٹوئٹر) پر Tesla Owners Silicon Valley کے اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی جس میں ایلون مسک اپنے جڑواں بچوں کے ہمراہ نظر آ رہے ہیں۔

ایلون مسک کے ان جڑواں بچوں میں سے بیٹے کا نام اسٹرائیڈر سیکھر اور بیٹی کا نام کومیٹ ایزور ہے۔ انفرادیت کے حامل ان ناموں پر سب ہی حیران تھے۔ 

اس سے قبل ایلون مسک اپنے بیٹے اسٹرائیڈ سیکھر کے نام کی وجہ تسمیہ بھارت میں ایک انٹرویو میں بتاچکے ہیں۔

انھوں نے کہا تھا کہ بیٹے کے نام کا پہلا حصہ Strider مشہور ناول دی لارڈ آف دی رنگز کے مرکزی کردار سے لیا گیا ہے۔

ایلون مسک نے یہ بات بتاکر سب کو حیران کردیا تھا کہ بیٹے کے نام کا دوسرا حصہ سیکھر دراصل بھارت کے نوبل انعام یافتہ سائنس دان سبرامنیم چندرشیکھر سے متاثر ہے۔

انھوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جڑواں بچے میری پارٹنر شیوان زیلس سے ہیں جن کے والد کا تعلق بھارت کی ریاست پنجاب سے تھا۔ اس لیے وہ آدھی بھارتی ہیں۔

ایلون مسک نے مزید بتایا کہ بیٹے کے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کا نام میں نے معروف فینٹیسی ویڈیو گیم ایڈن رنگ سے متاثر ہوکر رکھا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ بیٹی کا نام کومیٹ ایژر (Comet Azure) ہے جو ایڈن رنگ ویڈیو گیم کا سب سے طاقتور جادو (spell) ہے۔

یاد رہے کہ اسٹرائیڈر سیکھر اور کومیٹ ایزور نومبر 2021 میں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ایلون مسک اور شیون زیلس کے مزید دو بچے اور بھی ہیں جن کے نام آرکیڈیا اور سیلڈن لائکرگس ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اوزیمپک کے بغیر وزن میں 40 کلو کمی؛ اداکارہ نے آزمودہ طریقہ بتادیا

اوزیمپک کے بغیر وزن میں 40 کلو کمی؛ اداکارہ نے آزمودہ طریقہ بتادیا

 Jan 09, 2026 08:57 PM |
عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

 Jan 09, 2026 08:11 PM |
کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

Jan 09, 2026 04:29 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا میں بھی 70 لاکھ ڈالر کی کوکین اسمگلنگ پر 2 بھارتی گرفتار

Express News

ہندوتوا کے غنڈوں کی مزار کی بیحرمتی اور توڑ پھوڑ؛ آگ بھی لگا دی

Express News

لندن کا آئندہ میئر کون؟ مسلم خاتون امیدوار بھی میدان میں

Express News

امریکی اہلکار کی فائرنگ میں قتل ہونے والی خاتون کون تھیں؟ حیران کن انکشاف

Express News

امریکی فورسز کا صدر مادورو اور اہلیہ پر تشدد؛ 100 ہلاکتیں؛ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

کویت میں بھی منشیات اسمگلنگ پر 2 بھارتی شہریوں کو سزائے موت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو