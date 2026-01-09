بیٹے کا نام بھارتی سائنسدان اور بیٹی کا ویڈیو گیم پر رکھا؛ ایلون مسک

ایلون مسک جو اپنی فیملی کو کم ہی دنیا کے سامنے متعارف کراتے ہیں، پہلی بار اپنے جرواں بچوں کو سامنے لے آئے تاہم چہرہ اب بھی مخفی رکھا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹیسلا اور ایکس کے مالک ایلون مسک کی جڑواں اولاد کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
یہ تصویر ایکس (سابق ٹوئٹر) پر Tesla Owners Silicon Valley کے اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی جس میں ایلون مسک اپنے جڑواں بچوں کے ہمراہ نظر آ رہے ہیں۔
ایلون مسک کے ان جڑواں بچوں میں سے بیٹے کا نام اسٹرائیڈر سیکھر اور بیٹی کا نام کومیٹ ایزور ہے۔ انفرادیت کے حامل ان ناموں پر سب ہی حیران تھے۔
اس سے قبل ایلون مسک اپنے بیٹے اسٹرائیڈ سیکھر کے نام کی وجہ تسمیہ بھارت میں ایک انٹرویو میں بتاچکے ہیں۔
انھوں نے کہا تھا کہ بیٹے کے نام کا پہلا حصہ Strider مشہور ناول دی لارڈ آف دی رنگز کے مرکزی کردار سے لیا گیا ہے۔
ایلون مسک نے یہ بات بتاکر سب کو حیران کردیا تھا کہ بیٹے کے نام کا دوسرا حصہ سیکھر دراصل بھارت کے نوبل انعام یافتہ سائنس دان سبرامنیم چندرشیکھر سے متاثر ہے۔
انھوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جڑواں بچے میری پارٹنر شیوان زیلس سے ہیں جن کے والد کا تعلق بھارت کی ریاست پنجاب سے تھا۔ اس لیے وہ آدھی بھارتی ہیں۔
ایلون مسک نے مزید بتایا کہ بیٹے کے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کا نام میں نے معروف فینٹیسی ویڈیو گیم ایڈن رنگ سے متاثر ہوکر رکھا ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ بیٹی کا نام کومیٹ ایژر (Comet Azure) ہے جو ایڈن رنگ ویڈیو گیم کا سب سے طاقتور جادو (spell) ہے۔
یاد رہے کہ اسٹرائیڈر سیکھر اور کومیٹ ایزور نومبر 2021 میں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ایلون مسک اور شیون زیلس کے مزید دو بچے اور بھی ہیں جن کے نام آرکیڈیا اور سیلڈن لائکرگس ہیں۔