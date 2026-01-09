کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ، پاکستان کے نور زمان کا سفر تمام

مینز کوارٹر فائنل میں محمد الشورباگے(مصر) نے نور زمان کے خلاف دلچسپ مقابلے کے بعد 2-3 سے فتح حاصل کی

اسپورٹس رپورٹر January 09, 2026
facebook whatsup

کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ 2026 میں پاکستان کی آخری امید عالمی انڈر 23 چیمپئن نور زمان کا سفر کوارٹر فائنل میں ختم ہو گیا۔

پاکستان کی تاریخ میں میں سب سے زیادہ انعامی رقم 2لاکھ 43ہزار5سو ڈالرز کے ٹورنامنٹ میں ڈی ایچ اے کریک کلب پرجمعہ کو مینز کوارٹر فائنل میں سیڈ4 و عالمی نمبر9 محمد الشورباگے(مصر) نےعالمی نمبر 38 نور زمان کے خلاف دلچسپ مقابلے کے بعد 2-3 سے فتح حاصل کی۔

پہلے دو گیم ہارنے کے بعد نور زمان نے کھیل میں واپس آتے ہوئے اگلے دونوں گیمز اپنے نام کر کے مقابلہ 2-2  کر دیا۔ فیصلہ کن پانچویں گیم می سابق عالمی چیمپئن نے نور زمان کو قابو کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ نور زمان نے سیڈ 8 فیرس ڈیوسوکی(مصر) کو شکست دے کر اپ سیٹ کیا تھا۔

عالمی رینکنگ میں 11ویں پوزیشن کے حامل سیڈ3 اور ورلڈ جونیئر چیمپئن مصر کے محمد ذکریا نے سیڈ7 و عالمی نمبر 41 ہانگ کانگ کے الیکس لیو کو0-3 شکست دےدی۔

ویمن ایونٹ میں سیڈ 2 و عالمی نمبر 2سیوا سانگری مبینہم(ملائشیا) نے سیڈ7 و عالمی نمبر 30 لوسی ٹرمیل(انگلینڈ) کو0-3 اور سیڈ 3و عالمی نمبر9 فیروز ابوالخیر (مصر) نےسیڈ8 و عالمی نمبر 33 عائفہ اذمان(ملائیشیا) کو0-3 سے مات دے دی۔

ہفتہ کو سیمی فائنلز کھیلے جائیں گے۔ 8 میں سے 6 کھلاڑیوں کا تعلق مصرسے ہے۔ مینز ایونٹ میں کریم الجواد کا ہم وطن محمد ذکریا اور مصر ہی کے سابق عالمی چیمپئن محمد الشرباگے کا ہم وطن  آل ابوالعنین سے مقابلہ ہوگا۔ ویمن ایونٹ میں  امینہ عرفی کو نادا عباس اور سیوا سانگری سبرامینیم  کو ہم وطن  عائرہ اذمان کا سامنا درپیش ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈرامے میں بیٹی کی عمر کی اداکارہ کیساتھ رومانس؛ شہود علوی نے حقیقت بتادی

ڈرامے میں بیٹی کی عمر کی اداکارہ کیساتھ رومانس؛ شہود علوی نے حقیقت بتادی

Jan 09, 2026 11:06 PM |
اوزیمپک کے بغیر وزن میں 40 کلو کمی؛ اداکارہ نے آزمودہ طریقہ بتادیا

اوزیمپک کے بغیر وزن میں 40 کلو کمی؛ اداکارہ نے آزمودہ طریقہ بتادیا

 Jan 09, 2026 08:57 PM |
عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

 Jan 09, 2026 08:11 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ، پاکستان کے نور زمان کا سفر تمام

Express News

پاکستان اور سری لنکا کا دوسرا ٹی 20 میچ بارش کی وجہ سے منسوخ

Express News

برسبین: ٹینس میچ کے دوران دلچسپ واقعہ، ٹرین کے ہارن نے دو مرتبہ کھیل رکوا دیا

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کے نمائندگان کی وزیر اعظم سے ملاقات

Express News

بی بی ایل میں ناقص کارکردگی، آسٹریلوی کھلاڑی کی بابر اعظم کا مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل

Express News

بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل اہم کھلاڑی انجرڈ، شرکت مشکوک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو