کراچی؛ محمودآباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک، ڈاکو کی فائرنگ سے تین افراد زخمی

زخمی ہونے والوں میں 40 سالہ حماد ولد غلام علی، 24 سالہ علی ولد سعید اور 12 سالہ عرش ولد مدثر شامل ہیں

اسٹاف رپورٹر January 10, 2026
کراچی:

 محمودہ آباد نمبر 04 اللہ والا شیر مال ہاؤس کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ ڈاکو کی فائرنگ سے تین افراد زخمی ہوگئے۔

ایدھی ذرائع کے مطابق واقعے کے بعد جاں بحق اور زخمیوں کو فوری طور پر ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو کی تاحال شناخت نہیں ہوسکی، جس کی عمر تقریباً 28 سال بتائی جارہی ہے۔

ایدھی کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 40 سالہ حماد ولد غلام علی، 24 سالہ علی ولد سعید اور 12 سالہ عرش ولد مدثر شامل ہیں، جنہیں طبی امداد فراہم کی جارہی ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں جبکہ علاقے میں سیکیورٹی سخت کردی گئی ہے۔
