آئرلینڈ کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلیے اسکواڈ کا اعلان

ورلڈ کپ سے قبل آئرلینڈ کی ٹیم اٹلی اور متحدہ عرب امارات کے خلاف وارم اپ میچز کھیلے گی

اسپورٹس ڈیسک January 10, 2026
facebook whatsup

آئرلینڈ نے آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے اپنے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آئرش ٹیم کی قیادت ایک بار پھر تجربہ کار اوپنر اور ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پال اسٹرلنگ کریں گے جبکہ وکٹ کیپر بلے باز لوکران ٹکر نائب کپتان ہوں گے۔

اعلان کردہ اسکواڈ میں شامل 15 میں سے 12 کھلاڑی گزشتہ ایڈیشن کا بھی حصہ تھے، جبکہ نئے چہروں میں ٹم ٹیکٹر، بین کیلٹس اور میتھیو ہمفریز شامل ہیں۔

یہ آئرلینڈ کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نویں شرکت ہوگی۔ آئرش ٹیم کی بہترین کارکردگی 2009 اور 2022 میں سامنے آئی تھی جب اس نے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا اور سابق چیمپئن ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کو شکست دی۔

آئرلینڈ کے سلیکٹر اینڈریو وائٹ نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹیم اس بار مزید بہتر اور مضبوط انداز میں میدان میں اترے گی۔

مزید پڑھیں

Express News

بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل اہم کھلاڑی انجرڈ، شرکت مشکوک

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل آسٹریلوی ٹیم کی پاکستان آمد متوقع

ان کا کہنا تھا کہ 2022 کا ورلڈ کپ یادگار رہا، تاہم 2024 میں ٹیم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کر سکی جس کی تلافی اب کی جائے گی۔

ورلڈ کپ سے قبل آئرلینڈ کی ٹیم اٹلی اور متحدہ عرب امارات کے خلاف وارم اپ میچز کھیلے گی۔

آئرلینڈ کو گروپ بی میں سری لنکا، آسٹریلیا، عمان اور زمبابوے کے ساتھ رکھا گیا ہے۔

آئرش ٹیم اپنی مہم کا آغاز 8 فروری کو کولمبو میں میزبان سری لنکا کے خلاف کرے گی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

 Jan 10, 2026 12:43 AM |
رجب بٹ اور ایمان رجب کی ڈرامے میں انٹری؛ ناظرین حیران رہ گئے

رجب بٹ اور ایمان رجب کی ڈرامے میں انٹری؛ ناظرین حیران رہ گئے

 Jan 10, 2026 12:16 AM |
ڈرامے میں بیٹی کی عمر کی اداکارہ کیساتھ رومانس؛ شہود علوی نے حقیقت بتادی

ڈرامے میں بیٹی کی عمر کی اداکارہ کیساتھ رومانس؛ شہود علوی نے حقیقت بتادی

Jan 09, 2026 11:06 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ، پاکستان کے نور زمان کا سفر تمام

Express News

پاکستان اور سری لنکا کا دوسرا ٹی 20 میچ بارش کی وجہ سے منسوخ

Express News

برسبین: ٹینس میچ کے دوران دلچسپ واقعہ، ٹرین کے ہارن نے دو مرتبہ کھیل رکوا دیا

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کے نمائندگان کی وزیر اعظم سے ملاقات

Express News

بی بی ایل میں ناقص کارکردگی، آسٹریلوی کھلاڑی کی بابر اعظم کا مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل

Express News

بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل اہم کھلاڑی انجرڈ، شرکت مشکوک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو