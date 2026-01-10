کراچی اوپن اسکواش ٹورنامنٹ حتمی مراحلے میں داخل

فائنلز اور اختتامی تقریب اتوار کو ہوگی

اسپورٹس رپورٹر January 10, 2026
facebook whatsup

کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ 2026 فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا۔ فائنلز اور اختتامی تقریب اتوار کو ہوگی۔

پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ انعامی رقم 2 لاکھ 42 ہزار 500 ڈالرز کے ٹورنامنٹ میں ڈی ایچ اے کریک کلب پر ہفتہ کو سیمی فائنلز کھیلے گئے۔

مینز ایونٹ کے فائنل  میں عالمی جونیئر چیمپئن  مصر کے محمد ذکریا کا مقابلہ مسلسل دوسرا اپ سیٹ  کرنے والے ہموطن سیڈ 6 آل ابو العنین سے ہوگا۔

ویمن ایونٹ کا فائنل ٹاپ سیڈ عالمی نمبر3 مصر کی امینہ عرفی اور سیڈ 2 ملائیشیا کی سیوا سانگری کے درمیان سبرامنیم ہوگا۔

مینز ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل  میں ٹاپ سیڈ و عالمی نمبر 4 کریم الجواد کو اپ سیٹ شکست  کا سامنا رہا۔ان کے ہم وطن سیڈ 3 و عالمی نمبر11 محمد ذکریا نے 53 منٹ کی جہدوجہد کے بعد 0-3 سے کامیابی اپنے نام کی۔

دوسرا سیمی فائنل سابق عالمی چیمپئن و سیڈ 2 انگلینڈ کے محمد الشورباگے اور مصر کے سیڈ 6 و عالمی نمبر 14 آل ابو العنین کے درمیان  کھیلا گیا۔ آل ابوالعینن نےمحض27 منٹ میں بآسانی 0-3 سے کامیابی حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنالی،آل ابو لعنین نے کوارٹر فائنل میں سیڈ 2 و عالمی نمبر 7 مروان الشوباگے کو ہرا کر اپ سیٹ کیا تھا۔

ویمن ایونٹ میں ٹاپ سیڈ وعالمی نمبر 3 مصر کی امینہ عرفی نے صرف 27 منٹ میں ہم وطن سیڈ 4 و عالمی نمبر 13 نادا عباس کو0-3  سے شکست دے دی۔

دوسرے سیمی فائنل میں عالمی نمبر 7 سیوا سانگری سبرامنیم نے 58 منٹ تک جاری رہنے والے دلچسپ مقابلے کے بعد ہموطن سیڈ 8 و عالمی نمبر 24 عائرہ اذمان کو 2-3 سے مات دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

 Jan 10, 2026 08:40 PM |
دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

 Jan 10, 2026 08:13 PM |
میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

 Jan 10, 2026 03:47 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ، پاکستان کے نور زمان کا سفر تمام

Express News

پاکستان اور سری لنکا کا دوسرا ٹی 20 میچ بارش کی وجہ سے منسوخ

Express News

برسبین: ٹینس میچ کے دوران دلچسپ واقعہ، ٹرین کے ہارن نے دو مرتبہ کھیل رکوا دیا

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کے نمائندگان کی وزیر اعظم سے ملاقات

Express News

بی بی ایل میں ناقص کارکردگی، آسٹریلوی کھلاڑی کی بابر اعظم کا مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل

Express News

بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل اہم کھلاڑی انجرڈ، شرکت مشکوک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو