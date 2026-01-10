پی ٹی آئی کا اجازت کے باوجود باغ جناح میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ

حکومت سندھ اپنی لومڑی والی چالبازیوں سے باز نہیں آئے گی، حکومت سندھ عوامی طاقت سے کانپ رہی ہے، ترجمان پی ٹی آئی کراچی

عامر خان January 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے حکومت سندھ کی جانب سے اجازت ملنے کے باوجود باغ جناح میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ محمد سہیل آفریدی کی مزار قائد پر حاضری کے موقع پر جلسہ ہوگا۔

ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کراچی کی ترجمان فوزیہ صدیقی نے کہا کہ حکومت سندھ کی جانب سے پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت دینے کے باوجود ہم اس مقام پر جلسہ نہیں کریں گے کیونکہ اب ہم جلسے کی تیاری نہیں کرسکتے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف اب آج اتوار کو مزار قائداعظم عوامی گیٹ پر دوپہر 2 بجے عوامی  جلسہ کرے گی۔

فوزیہ صدیقی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ حکومت سندھ اپنی لومڑی والی چالبازیوں سے باز نہیں آئے گی اور ہفتے کی شام تک مسلسل تیاریوں کے باوجود ہمیں این او سی جاری نہیں کیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ ہفتے کی شام کو سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کراچی قیادت کے ہمراہ باغ جناح میں پریس کانفرنس تک کی تب تک بھی این او سی جاری نہیں کیا گیا اور اچانک سے ڈسٹرکٹ کمشنر ایسٹ نے شام ساڑھے6 بجے این او سی جاری کردیا جو انتہائی بدنیتی پر مبنی ہے۔

فوزیہ صدیقی نے کہا کہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اجازت دی جائے، پی ٹی آئی کو اور حکومت سندھ کو سب معلوم تھا یا یہ پہلے کہہ دیتے کہ پوچھ کے بتائیں گے تو ہمارا وقت ضائع نہیں ہوتا لیکن کل جو عوامی طاقت کراچی میں دیکھ لی، اس سے یہ سب خوف زدہ ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ اب کریں تو کریں کیا، حکومت سندھ لومڑی والے کام نہ کرے، کراچی کے عوام اتوار کو مزار قائد عوامی گیٹ پر دوپہر 2 بجے اپنے مہمان وزیراعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ساتھ موجود ہوں گے۔

ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ کراچی میں ہم اب جلسہ عوامی گیٹ کے سامنے کریں گے، اتوار کو کراچی نکلے گا، حکومت سندھ کانپ رہی ہے، حکومت سندھ عوامی طاقت سے کانپ رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

 Jan 10, 2026 08:40 PM |
دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

 Jan 10, 2026 08:13 PM |
میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

 Jan 10, 2026 03:47 PM |

متعلقہ

Express News

سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کی مانیٹرنگ شروع کردی

Express News

تحریک انصاف کے تمام لوگ بانی کے فیصلوں کے پابند اور ان کو ہی جواب دہ ہیں، سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی ریلی میں جیب کترے بھی سرگرم، کارکن قیمتی اشیا سے محروم

Express News

بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں اضافہ، گزشتہ سال 7 لاکھ 62 ہزار پاکستانی چلے گئے

Express News

خیبرپختونخوا میں آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، وزیراعلیٰ کے پی

Express News

راولپنڈی، پولیس اہلکار کی فائرنگ سے زخمی 62 سالہ شہری دم توڑ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو