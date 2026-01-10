کراچی، ڈیفنس میں فلیٹ سے زنجیروں میں قید خاتون بازیاب

خاتون کو گردن، ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر قید کیا گیا، ایس ایچ او درخشاں

عامر خان January 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

پولیس نے ڈیفنس فیز 5 میں واقع فلیٹ کے کمرے سے زنجیروں میں قید خاتون کو بازیاب کرالیا۔

پولیس کے مطابق درخشاں تھانےکی حدود ڈیفنس فیز 5 کمرشل ایریا میں واقع فلیٹ میں خاتون کو غیر قانونی طور پر قید میں رکھے جانے کی اطلاع مدد گار 15 کو ملی، جس پر ایس ایچ او تھانہ درخشاں پولیس پارٹی کے ہمراہ مذکورہ مقام پر پہنچے۔

ایس ایچ او تھانہ درخشاں ریاض نیازی نے بتایا کہ خاتون کو غیر قانونی طور پر قید کیے جانے کی اطلاع پر پہنچے تو مذکورہ فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند تھا تاہم پڑوسیوں کی موجودگی میں فلیٹ کا تالہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو فاطمہ نامی خاتون کو اس کی گردن، ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر قید کیا گیا تھا۔

انہوں نے  بتایا کہ کٹر مشین کی مدد سے زنجیریں کاٹ کر خاتون کو بحفاظت بازیاب کرایا گیا۔

متاثرہ خاتون نے انکشاف کیا کہ وہ شیریں جناح کالونی کی رہائشی ہیں، ان کے سابق شوہر نے انہیں اپنے بچوں کے اخراجات دینے کے بہانے مذکورہ فلیٹ پر بلایا تھا۔

پولیس کو خاتون نے بتایا کہ جب وہ  صبح 9 بجے کے قریب فلیٹ پر پہنچیں تو ان کے سابق شوہر نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اسے زبردستی بیڈ روم میں بند کر کے زنجیروں سے باندھ دیا۔

پولیس کے مطابق فلیٹ میں خاتون کی چیخ و پکار سن کر پڑوسیوں نے مدد گار 15کو آگاہ کیا، پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

 Jan 10, 2026 08:40 PM |
دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

 Jan 10, 2026 08:13 PM |
میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

 Jan 10, 2026 03:47 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ اپنی اہلیہ کو قتل کرکے مقتولہ کے سابق شوہر پر الزام لگانے والا شخص گرفتار

Express News

کراچی، بلدیہ گلشن میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے نوجوان زخمی

Express News

ساہیوال، پولیس سے جھڑپ میں 35 مقدمات کا ریکارڈ یافتہ خطرناک ڈاکو ہلاک، دو ساتھی فرار

Express News

کراچی، ایس آئی یو اور ٹاسک فورس کے منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ آپریشن، ایک ہلاک، ایک زخمی گرفتار

Express News

کراچی، کلفٹن کے فلیٹ سے خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

Express News

کراچی میں دو پولیس مقابلے، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ایک ساتھی فرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو