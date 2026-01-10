بل گیٹس نے طلاق کے بعد اہلیہ کے اکاؤنٹ میں خاموشی سے اربوں ڈالر کیوں منتقل کیے؟

یہ رقم سابق اہلیہ میلنڈا کے چیریٹی ادارے کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے

ویب ڈیسک January 10, 2026
facebook whatsup
4 8
بل گیٹس نے طلاق کے 4 سال بعد اہلیہ کے اکاؤنٹ میں 8 ارب ڈالر منتقل کردیئے

مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک بل گیٹس اور ان کی اہلیہ میلنڈا کے درمیان 2021 میں طلاق ہوگئی تھی تاہم اب یہ سابق جوڑا پھر خبروں میں ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بل گیٹس نے اپنی سابق اہلیہ میلنڈا کے فلاحی ادارے کے اکاؤنٹ میں 7 ارب 88 کروڑ ڈالر خاموشی سے منتقل کردیئے۔

سب حیران ہیں طلاق کے تقریباً 4 سال بعد اچانک اتنی بڑی رقم کا سابق اہلیہ کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا آخر کیا مقصد ہوسکتا ہے۔

نیویارک ٹائمز کے ڈیل بُک کی رپورٹ کے مطابق یہ ادائیگی طلاق کے تصفیے کا حصہ تھی جس کی تفصیلات پہلی مرتبہ حالیہ ٹیکس دستاویزات کے ذریعے سامنے آئی ہیں۔

دوسری جانب اسے اب تک عوامی سطح پر ریکارڈ ہونے والی سب سے بڑی فلاحی منتقلیوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔

یاد رہے کہ بل گیٹس کی سابق اہلیہ میلِنڈا فرنچ طلاق سے قبل بل اینڈ میلِنڈا گیٹس فاؤنڈیشن میں شریک چیئرپرسن کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھیں۔

تاہم استعفیٰ دیتے وقت انہوں نے بتایا تھا کہ طلاق کے معاہدے کے تحت انہیں خواتین، بچوں اور خاندانوں سے متعلق آزاد فلاحی منصوبوں کے لیے خطیر رقم فراہم کی جائے گی۔

رپورٹس کے مطابق اثاثوں کی مجموعی تقسیم کے بعد میلِنڈا گیٹس کے ذاتی اثاثوں کی مالیت تقریباً 25 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔

طلاق کے فوراً بعد بل گیٹس نے اپنی نجی سرمایہ کاری کمپنی کے ذریعے اربوں ڈالر مالیت کے حصص میلِنڈا گیٹس کے نام منتقل کیے۔

اس کے علاوہ دونوں فریقین کے درمیان 170 ملین ڈالر سے زائد مالیت کی جائیداد، 130 ملین ڈالر کے قیمتی فن پارے اور مائیکروسافٹ کے اہم شیئرز کی تقسیم پر بھی اتفاق رائے ہوا تھا۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

 Jan 10, 2026 08:40 PM |
دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

 Jan 10, 2026 08:13 PM |
میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

 Jan 10, 2026 03:47 PM |

متعلقہ

Express News

احتجاج کرنے والا ہر شخص دشمنِ خدا ہے، سزائے موت ہوسکتی ہے؛ ایرانی اٹارنی جنرل

Express News

بل گیٹس نے طلاق کے بعد اہلیہ کے اکاؤنٹ میں خاموشی سے اربوں ڈالر کیوں منتقل کیے؟

Express News

امریکا میں اندھا دھند فائرنگ میں 6 افراد ہلاک؛ دہشتگرد گرفتار

Express News

ایکس پر قومی پرچم میں تبدیلی؛ ایران کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کرنے والے ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی کون ہیں؟

Express News

’ہم امریکی نہیں بننا چاہتے‘ گرین لینڈ نے ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو