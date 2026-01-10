ایران میں حکومت مخالف پُرتشدد مظاہرے؛ اسرائیلی جاسوس پکڑا گیا

ایران میں 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50 تک جاپہنچی

ویب ڈیسک January 10, 2026
ایران میں حکومت مخالف مظاہرے آج 14 ویں روز بھی جاری ہیں

ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے ملک گیر مظاہروں کے دوران امن عامہ کی کوششوں کے دوران ایک کارروائی میں اسرائیلی جاسوس کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔

ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای سمیت اعلیٰ حکام متعدد بار دعویٰ کرچکے ہیں کہ حالیہ مظاہروں میں غیرملکی ہاتھ ملوث ہوسکتا ہے۔

ایران کی پاسداران انقلاب کے انٹیلی جنس ونگ نے ایک غیر ملکی شہری کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔

تاحال گرفتار جاسوس کی قومیت اور شناخت ظاہر نہیں کی گئی تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ملزم پر حساس معلومات اکٹھی کر کے اسرائیلی اداروں کو فراہم کرنے میں ملوث تھا۔

یاد رہے کہ یہ گرفتاری ایسے وقت سامنے آئی جب ایران میں 28 دسمبر سے مہنگائی، معاشی بدحالی اور بیروزگاری کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں نے شدت اختیار کرلی ہے۔

ادھر اٹارنی جنرل نے خبردار کیا ہے کہ مظاہرہ کرنے والے فسادی دشمنِ خدا ہے جن کے لیے قانون میں سزائے موت موجود ہے۔

واضح رہے کہ ایران میں جاری مظاہروں میں اب تک 50 کے قریب ہلاکتیں ہوچکی ہیں جن میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں جب کہ 250 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔

 

 
