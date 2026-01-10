لاہور:
ہال روڈ مارکیٹ میں دکان داروں سے دو کروڑ 86 لاکھ روپے کی رقم کے فراڈ کا واقعہ پیش آیا جبکہ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
ایس پی سول لائنز چوہدری اثر علی نے بتایا کہ ہال روڈ مارکیٹ میں 3 نامزد ملزمان دکان داروں سے کروڑوں روپے کا فراڈ کر کے فرار ہوگئے، متعدد دکان داروں نے بطور امانت ایک دکان دار کے پاس اپنی رقم کاروبار کے لیے رکھوائی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ امانت رکھنے والے دوکان دار رقم خرد برد کرکے دو روز قبل فرار ہو گئے تاہم متاثرہ دکان داروں کی مدعیت میں صغیر، صدام اور فیصل کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
ایس پی سول لائنز نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور انہوں نے ایس ایچ او قلعہ گجر سنگھ کو فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایت کردی۔
چوہدری اثر علی کا کہنا تھا کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔