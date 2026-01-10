کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات میں خاتون سمیت 6 افراد زخمی

زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

محمد شاہ میر خان January 11, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق ڈاکس تھانے کی حدود مائی کلاچی روڈ کے قریب اندھی گولی لگنے سے ایک شخص زخمی  ہوگیا۔

زخمی ہو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا جہاں اسکی شناخت 38 سالہ کاشف علی ولد محمد اقبال کے نام سے ہوئی۔

پولیس حکام کے مطابق واقعہ اندھی گولی لگنے کا نتیجہ ہے۔ پولیس جانب سے شواہد جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔

ادھر گلشن معمار گیٹ نمبر 2 زم زم ٹاور کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 45 سالہ شہزاد ولد مہرم زخمی ہوگیا۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ محمودآباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک، ڈاکو کی فائرنگ سے تین افراد زخمی

Express News

کراچی میں ڈکیتی مزاحمت سمیت فائرنگ کے دیگر واقعات میں 4 افراد زخمی

Express News

کراچی، ناظم آباد کے گھر میں پراسرار فائرنگ سے کمسن بچی زخمی

ایس ایچ او سائٹ سپر ہائی وے صنعتی ایریا ولایت شاہ کے مطابق اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی تاہم زخمی پہلے ہی جناح اسپتال منتقل ہوچکا تھا۔

پولیس کے مطابق، واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ ملیر بن قاسم کے علاقے پورٹ قاسم نیشنل فوڈ کمپنی کے قریب فائرنگ سے 27 سالہ میر علی ولد اللہ یار زخمی ہوگیا، جسے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

شریف آباد کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 1 مکان نمبر وی 34 میں فائرنگ کے واقعے میں 30 سالہ مہرین سید دختر اظہار زخمی ہوگئیں، جنہیں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس کے مطابق یہ واقعہ اتفاقیہ گولی چلنے کے باعث پیش آیا۔ اسی طرح محمود آباد کے علاقے اختر کالونی سیکٹر ای گلی نمبر 7 میں اندھی گولی لگنے سے 25 ز سالہ طالب حسین ولد پیر بخش زخمی ہوگیا، جسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

 Jan 10, 2026 08:40 PM |
دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

 Jan 10, 2026 08:13 PM |
میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

 Jan 10, 2026 03:47 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ اپنی اہلیہ کو قتل کرکے مقتولہ کے سابق شوہر پر الزام لگانے والا شخص گرفتار

Express News

کراچی، بلدیہ گلشن میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے نوجوان زخمی

Express News

ساہیوال، پولیس سے جھڑپ میں 35 مقدمات کا ریکارڈ یافتہ خطرناک ڈاکو ہلاک، دو ساتھی فرار

Express News

کراچی، ایس آئی یو اور ٹاسک فورس کے منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ آپریشن، ایک ہلاک، ایک زخمی گرفتار

Express News

کراچی، کلفٹن کے فلیٹ سے خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

Express News

کراچی میں دو پولیس مقابلے، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ایک ساتھی فرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو