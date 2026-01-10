کراچی، سچل پولیس کا رکشہ گینگ کے خلاف بڑا ایکشن، دو زخمیوں سمیت 4 ڈکیت گرفتار

کراچی:
شہر قائد میں سچل پولیس کا رکشہ گینگ کے کارندوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں دو زخمیوں سمیت چار ڈکیتوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
ایس ایس پی ایسٹ زبیر نزیر شیخ کے مطابق گرفتار ملزمان میں دلبر، اعظم، ذوالفقار اور عمران شامل ہیں۔
پولیس کے مطابق ملزمان سے تین پستول بمعہ ایمونیشن اور چھینے ہوئے موبائل فونز برآمد کر لیے گئے، جبکہ وارداتوں میں استعمال ہونے والا رکشہ بھی پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔
زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔