کراچی، سچل پولیس کا رکشہ گینگ کے خلاف بڑا ایکشن، دو زخمیوں سمیت 4 ڈکیت گرفتار

ملزمان سے تین پستول بمعہ ایمونیشن اور چھینے ہوئے موبائل فونز برآمد کر لیے گئے

محمد شاہ میر خان January 11, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں سچل پولیس کا رکشہ گینگ کے کارندوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں دو زخمیوں سمیت چار ڈکیتوں کو گرفتار کر لیا گیا۔

ایس ایس پی ایسٹ زبیر نزیر شیخ کے مطابق گرفتار ملزمان میں دلبر، اعظم، ذوالفقار اور عمران شامل ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، ملیر میں پولیس مقابلے، زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد

پولیس کے مطابق ملزمان سے تین پستول بمعہ ایمونیشن اور چھینے ہوئے موبائل فونز برآمد کر لیے گئے، جبکہ وارداتوں میں استعمال ہونے والا رکشہ بھی پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

 Jan 10, 2026 08:40 PM |
دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

 Jan 10, 2026 08:13 PM |
میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

 Jan 10, 2026 03:47 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، سچل پولیس کا رکشہ گینگ کے خلاف بڑا ایکشن، دو زخمیوں سمیت 4 ڈکیت گرفتار

Express News

کراچی، ملیر میں پولیس مقابلے، زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد

Express News

کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات میں خاتون سمیت 6 افراد زخمی

Express News

کراچی، ڈیفنس میں فلیٹ سے زنجیروں میں قید خاتون بازیاب

Express News

لاہور: گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو ٹوکے مار کر قتل کردیا

Express News

راولپنڈی: گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ڈیڑھ کروڑ مالیت کے زیورات برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو