پاکستانی کھانوں اورقوالی کا عاشق ہوں، تاجک سفیر

اسلام آباد:
پاکستان میں متعین تاجکستان کے ڈپٹی ہیڈ آف دی مشن سعید جان شفیع زادہ اسماعیل سیڈجون کا کہنا ہے کہ تاجکستان اور پاکستان کے مابین تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ محبت اخوت بھائی چارے پر مشتمل ہیں، ہماری حکومت اور عوام پاکستان کیساتھ دوستی کو فخر سے دیکھتی ہے.
ایکسپریس نیوز سے گفتگومیں انہوں نے کہا دونوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ (پی ٹی اے) طے پانے کے قوی امکانات موجود ہیں، آنیوالے برسوں میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دوطرفہ تجارت کا حجم 300 ملین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے.
تاجکستان اور پاکستان کے درمیان براہِ راست پروازوں کے حوالے باقاعدہ بحالی کیلئے بات چیت جاری ہے،جس سے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا.
انہوں نے کہا پاکستان ان اولین ممالک میں شامل تھا جنہوں نے تاجکستان کی آزادی کو تسلیم کیا ،انہوں نے کہا اسلام آباد جدید شہر اور لاہور ثقافت کا گہوارہ ہے، میں پاکستانی کھانوں اور قوالی کا عاشق ہوں، بریانی حلوہ،بار بی کیو کا کوئی جواب نہیں، راحت فتح علی خان کی قوالی اور صوفی کلام پر جھوم اٹھتا ہوں۔