پاکستانی کھانوں اورقوالی کا عاشق ہوں، تاجک سفیر

بریانی، حلوہ،بار بی کیولاجواب،پاکستان ثقافت کا گہوارہ،براہ راست پروازوں پربات چیت جاری

ذوالفقار بیگ January 11, 2026
اسلام آباد:

پاکستان میں متعین تاجکستان کے ڈپٹی ہیڈ آف دی مشن سعید جان شفیع زادہ اسماعیل سیڈجون کا کہنا ہے کہ تاجکستان اور پاکستان کے مابین تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ محبت اخوت بھائی چارے پر مشتمل ہیں، ہماری حکومت اور عوام پاکستان کیساتھ دوستی کو فخر سے دیکھتی ہے.

ایکسپریس نیوز سے گفتگومیں انہوں نے کہا دونوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ (پی ٹی اے) طے پانے کے قوی امکانات موجود ہیں، آنیوالے برسوں میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دوطرفہ تجارت کا حجم 300 ملین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے. 

تاجکستان اور پاکستان کے درمیان براہِ راست پروازوں کے حوالے باقاعدہ بحالی کیلئے بات چیت جاری ہے،جس سے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا.

انہوں نے کہا پاکستان ان اولین ممالک میں شامل تھا جنہوں نے تاجکستان کی آزادی کو تسلیم کیا ،انہوں نے کہا اسلام آباد جدید شہر اور لاہور ثقافت کا گہوارہ ہے، میں پاکستانی کھانوں اور قوالی کا عاشق ہوں، بریانی حلوہ،بار بی کیو کا کوئی جواب نہیں، راحت فتح علی خان کی قوالی اور صوفی کلام پر جھوم اٹھتا ہوں۔
