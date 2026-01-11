بگ بیش میں وارنر نے امپائر سے زمان خان کی شکایت لگا دی

ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی 4 سالہ بچے کی طرح بولنگ کر رہے ہوں، ڈیوڈ وارنر

اسپورٹس ڈیسک January 11, 2026
بگ بیش لیگ میچ کے دوران آسٹریلوی بیٹسمین ڈیوڈ وارنر نے پاکستانی فاسٹ بولر زمان خان کی بولنگ کے طریقہ کار پر اعتراض کرتے ہوئے اسے ’’چار سالہ بچے کی طرح بولنگ‘‘ قرار دے دیا۔

برسبین ہیٹ سے میچ میں سڈنی تھنڈر کے کپتان وارنر نے امپائر کے پاس جا کر زمان خان کی بولنگ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ گیند کا ریلیز غیر معمولی اور وہ نیچے آرہی ہے، یہ قانونی بولنگ کے بجائے تھرو کرنے جیسا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی 4 سالہ بچے کی طرح بولنگ کر رہے ہوں۔

امپائر نے اس وقت زمان خان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا اور میچ جاری رہا، تاہم وارنر کے اس بیان نے مداحوں اور تجزیہ کاروں میں بحث کو جنم دیا کہ آیا یہ محض کھیل کے دوران مذاق تھا یا بولر کے انداز پر تنقید کرنا تھا۔

واضح رہے کہ پاکستانی فاسٹ بولر زمان خان کو شاہین شاہ آفریدی کی جگہ برسبین ہیٹ میں شامل کیا گیا ہے۔

شاہین آفریدی کھیل کے دوران گھنٹے کے انجری کا شکار ہوگئے تھے جس پر انہیں بگ بیش لیگ سے دستبردار ہونا پڑا اور پاکستان واپس آگئے۔
