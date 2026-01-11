کراچی:
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق مایہ ناز اسپنر سعید اجمل نے کرکٹ کے میدانوں میں بھارتی رویے پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) بھارت کو نہیں روک سکتا تو آئی سی سی بند کر دیں۔
سابق کرکٹر سعید اجمل نے کراچی میں ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اچھی بات ہے امریکا جا کر پاکستانی اسٹارز کھیل رہے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں ان کو دیکھنے آتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اسپنر عثمان طارق دیکھنے میں تو اچھے لگ رہے ہیں، پی سی بی کو ایکشن لینا چاہیے کہ ہمارے کھلاڑیوں کے اوپر کیوں ایکشن کے مسائل آتے ہیں۔
سعید اجمل نے کہا کہ آئی سی سی کو پیغام ہے فیئر کرکٹ ہونی چاہیے، پوری دنیا پاکستان آکر کھیل رہی ہے، بھارت کو کیا درد ہے جو وہ پاکستان نہیں آتا، اگر آئی سی سی بھارت کو نہیں روک سکتا تو پھر آئی سی سی بند کر دیں۔
سابق اسٹار اسپنر نے کہا کہ آئی سی سی کا کام فیئر کرکٹ کروانا ہے، پوری کرکٹ ایک ملک کے کہنے پر نہیں چل سکتی۔