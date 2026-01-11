پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل گورننگ کونسل کا اجلاس جمعرات کو طلب کیا گیا ہے جس میں ٹیموں کے انتخاب سمیت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔
پی ایس ایل گورننگ کونسل کا یہ اجلاس ورچوئل ہوگا جس میں نئے سیزن کی حتمی تاریخ طے کی جائے گی۔
پی ایس ایل حکام اب اعلان کریں گے کہ 26 مارچ کے بجائے 23 مارچ سے لیگ کا آغاز کرنے کے حق میں ہیں ۔ کھلاڑیوں کے انتخاب کے طریقہ کار اور ان کے پیسوں میں اضافہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگا۔
نئے فنانشل ماڈل سمیت دوسرے اہم معاملات پر بھی مشاورت کے بعد اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی جبکہ اجلاس میں پی ایس ایل شیڈول پر بھی بات ہوگی۔