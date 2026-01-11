پاکستان، ایران میں حالات جلد معمول پر آنے کیلیے پرامید

عدم استحکام زیادہ عرصہ جاری رہا تو اسکے خطے پر اثرات ہونگے، سرکاری عہدیدار

کامران یوسف January 11, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان، ایران کی صورتحال کا گہری نظر سے جائزہ لے رہا ہے اور اس حوالے سے پرامید ہے کہ وہاں صورتحال جلد معمول پر آ جائیگی۔

ایک سرکاری عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مظاہرے ایران کا اندرونی مسئلہ ہے، ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، عدم استحکام اگر زیادہ عرصہ جاری رہا تو اس کے خطے پر اثرات ہونگے پاکستان اس سے متاثر ہونیوالے اولین ممالک میں سے ایک ہوگا۔

پاکستان سمجھتا ہے کہ ایران میں عدم استحکام آنے سے سرحد پار تجارت میں رکاوٹ آئیگی، بلوچستان میں بارڈر مینجمنٹ میں مشکلات پیدا ہونگی اور مہاجرین کا دباؤ آئیگا۔

مزید پڑھیں

Express News

اگر ملک پر حملہ ہوا تو جواب میں اسرائیلی اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران

Express News

ملک میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے پیچھے امریکا اور اسرائیل ہیں، ایرانی صدر

Express News

ملک کے "قومی مفادات" کا دفاع کرنے کیلئے پر عزم ہیں، ایرانی فوج کا اعلان

امریکہ  یا اسرائیل کی ایران میں مداخلت سے پاکستان کو پیچیدہ سفارتی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے پاکستان کی اولین ترجیح یہ ہے کہ ایران میں استحکام برقرار رہے۔

ایک پاکستان سفارتکار نے کہا کہ پاکستان کی ایسی کوئی خواہش نہیں کہ ایران کمزور ہو۔افراتفری کی صورتحال سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتی، اس لئے پاکستان امید کرتا ہے کہ ایران کا اندرونی بحران خطے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔

بین الاقوامی امور کے ایرانی نژاد ماہر محمد حسین باقری نے ایکسپریس ٹربیون سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گزشتہ تین دہائیوں کے دوران ایران میں چار احتجاجی تحریکیں دیکھیں ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بنگلادیشی گلوکار تحسن خان اور روزا احمد کے درمیان علیحدگی

بنگلادیشی گلوکار تحسن خان اور روزا احمد کے درمیان علیحدگی

 Jan 12, 2026 02:18 AM |
مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 11, 2026 04:16 PM |
رجب بٹ کی اہلیہ ایمان رجب کی اپنی ساس کے ساتھ مبینہ وائس نوٹ لیک ہوگئی

رجب بٹ کی اہلیہ ایمان رجب کی اپنی ساس کے ساتھ مبینہ وائس نوٹ لیک ہوگئی

 Jan 11, 2026 03:06 PM |

متعلقہ

Express News

ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ عمران خان کو بلاجواز جیل میں رکھیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک آدھے گھنٹے کے دوران مزید 2 جانیں نگل گئی

Express News

جنوری میں شدید سردی کے باعث اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات شیڈول میں تبدیلی پر غور

Express News

خیبرپختونخوا؛ سی ٹی ڈی کی جمرود میں کارروائی، 6 دہشتگرد ہلاک

Express News

کراچی، غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

9 مئی واقعات، غیرمصدقہ ویڈیوز کی بنیاد پر میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی رہنما کا سخت ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو