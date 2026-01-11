معاشی پالیسی فریم ورک تیزی سے اصلاحات کی جانب گامزن

حکومت پراسیسڈ فوڈ، باغبانی،گوشت، ڈیری ،خصوصی فصلوں پر توجہ دے رہی ہے

اسد حیات January 11, 2026
کراچی:

پاکستان کا معاشی پالیسی فریم ورک بتدریج ایسے شعبہ جاتی اصلاحات کی جانب بڑھ رہا ہے، جن کا مقصد دیرینہ ساختی بگاڑ کو درست کرنا اور معاشی نمو کو بحال کرنا ہے۔

ان اصلاحات میں شوگرسیکٹرکی مرحلہ وار ڈی ریگولیشن، زرعی برآمدات کے لیے جارحانہ حکمتِ عملی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حصول کی مسلسل کوششیں نمایاں ہیں۔

یہ اقدامات ریاستی کنٹرول پر مبنی نظام سے ہٹ کرمارکیٹ پر مبنی، برآمدات پر مرکوز اورسرمایہ دوست پالیسیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔

شوگر سیکٹر طویل عرصے سے حکومتی مداخلت کی علامت رہاہے،جہاں گنے کی سرکاری قیمتیں، درآمد و برآمد پر پابندیاں، ذخائرکی نگرانی اور سبسڈیز معمول کا حصہ تھیں۔

پاکستان بیوروآف شماریات کے مطابق گزشتہ دہائی میں گنے کی پیداوار میں شدیداتار چڑھاؤ دیکھا گیا، جسکے نتیجے میں چینی کی قلت اور اضافے کے بار بار بحران پیدا ہوئے، جن سے قومی خزانے پر بوجھ پڑا اور کسانوں کو بروقت ادائیگیاں متاثر ہوئیں۔

ایس آئی ایف سی کی ہم آہنگ حکمتِ عملی سے قومی  معیشت میں مثبت پیش رفت

معاشی استحکام، 2026 ملکی معیشت کے لیے فیصلہ کن سال

حالیہ برسوں میں شوگر سیکٹرکی ڈی ریگولیشن کا مقصد انہی مسائل سے نکلنا ہے۔ برآمدات میں نرمی اور انتظامی کنٹرول میں کمی کے ذریعے حکومت مارکیٹ کے اشاروں کو پیداوار اورقیمتوں کے تعین میں مؤثر بناناچاہتی ہے۔ 

اصلاحات زرعی شعبے کے وسیع تر کردار سے بھی جڑی ہوئی ہیں، جو ملکی جی ڈی پی کا تقریباً 20.9 فیصد حصہ فراہم کرتا اور 38.5 فیصد افرادی قوت کو روزگار دیتا ہے۔

حکومت اب پراسیسڈ فوڈ، باغبانی، گوشت، ڈیری اورخصوصی فصلوں کے فروغ پرتوجہ دے رہی ہے۔

سرکاری اعداد وشمارکے مطابق مالی سال 24 میں زرعی برآمدات بڑھ کر 3.14 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، غیر ملکی سرمایہ کاری اس تبدیلی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔

ماہرین کے مطابق اگر شوگر سیکٹر، زرعی برآمدات اور ایف ڈی آئی سے متعلق اصلاحات کو تسلسل، شفافیت اور ادارہ جاتی صلاحیت کے ساتھ نافذ کیا گیا تو یہ پاکستان کی برآمدی کارکردگی بہتر بنانے، بیرونی کھاتوں کو مستحکم کرنے اور پائیدار و جامع معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔
وفاق سے کم فنڈز کے باعث آئی ایم ایف کیش سرپلس کا ہدف پورا نہ ہونے کا خطرہ

موبائل بینکنگ، 3 ماہ میں 337 کھرب کے ڈیجیٹل لین دین ریکارڈ

پاکستان کا 36 ارب ڈالر توانائی کے قرضوں کی ری فنانسنگ کیلیے ورلڈ بینک سے رجوع

نئے مالی سال کا بجٹ، کاروباری برادری سے تجاویز طلب

انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ریکارڈ

سونا پھر مہنگا ہوگیا، عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت میں بڑا اضافہ

