کراچی: جوڑیا بازار میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار

کراچی:
شہر قائد کے علاقے جوڑیا بازار میں کھارادر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ اس کا ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔
ریسکیو حکام کے مطابق فائرنگ کے بعد زخمی حالت میں ملنے والے ڈاکو کو اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
پولیس نے ہلاک ہونے والے ڈاکو کی لاش قانونی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی ہے، جہاں اس کی شناخت کا عمل جاری ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو کے قبضے سے ایک پستول بمعہ گولیاں، موبائل فون اور نقد رقم برآمد کر لی گئی ہے۔