ٹی20 ورلڈ کپ؛ قومی ٹیم کے حتمی اسکواڈ میں کون سے کھلاڑی جگہ نہیں بنا پائیں گے؟

کپتان سلمان آغا اور ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کی مشاورت سے حتمی اسکواڈ کا انتخاب ہوگا

اسپورٹس ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حتمی اسکواڈ کا اعلان ایک سے دو روز میں موقع ہے۔

سری لنکا کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے کے بعد قومی ٹیم آج وطن واپس پہنچے گی جبکہ ہیڈ کوچ مائیک ہیسن سمیت غیر ملکی اسٹاف بھی لاہور آئے گا۔

کپتان سلمان آغا اور ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کی مشاورت سے حتمی اسکواڈ کا انتخاب ہوگا۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹی 20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش ٹیم کے میچز کی میزبانی کیلئے پاکستان بھی تیار

ذرائع کے مطابق عبدالصمد، وسیم جونیئر اور خواجہ نافع کو 15 رکنی اسکواڈ میں جگہ ملنا مشکل ہے جبکہ دورہ سری لنکا سے ڈراپ کیے جانے والے کرکٹرز ریزرو فہرست میں شامل ہوں گے۔

پی سی بی سربراہ محسن نقوی کی منظوری کے بعد ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان ہوگا۔ میگا ایونٹ کی تیاریوں کے لیے تربیتی کیمپ 15 جنوری سے لگایا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف بالی ووڈ اداکار کی قابل اعتراض حالت میں درخت پر چڑھنے کی ویڈیو وائرل

معروف بالی ووڈ اداکار کی قابل اعتراض حالت میں درخت پر چڑھنے کی ویڈیو وائرل

 Jan 12, 2026 10:52 AM |
دھرندھر میں فلمی لیاری کہاں بنا؟ پاکستانی مناظر کہاں فلمبند ہوئے؟ جانیے

دھرندھر میں فلمی لیاری کہاں بنا؟ پاکستانی مناظر کہاں فلمبند ہوئے؟ جانیے

 Jan 12, 2026 08:52 AM |
بنگلادیشی گلوکار تحسن خان اور روزا احمد کے درمیان علیحدگی

بنگلادیشی گلوکار تحسن خان اور روزا احمد کے درمیان علیحدگی

 Jan 12, 2026 02:18 AM |

متعلقہ

Express News

کرکٹ میں بھارت کے سیاسی رویہ پر آئی سی سی کی خاموشی پر قومی کرکٹرز برس پڑے

Express News

پاکستان کرکٹ بورڈ کا پی ایس ایل گورننگ کونسل اجلاس جمعرات کو طلب

Express News

نئی پی ایس ایل ٹیم سیالکوٹ کا  کپتان کون ہوگا؟ ممکنہ اسکواڈ سے متعلق اہم خبر آگئی

Express News

پاکستان انڈر 19 ٹیم مسونگو سے بولاوائیو پہنچ گئی

Express News

سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے کر ٹی20 سیریز برابر کردی

Express News

اگر آئی سی سی بھارت کو نہیں روک سکتا تو آئی سی سی بند کردیں، سابق کرکٹر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو