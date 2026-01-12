کلوروفارم کیمیکل کی عمومی درآمد پر پابندی عائد

وفاقی حکومت نے کلوروفارم کیمیکل کی عمومی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے.
تفصیلات کے مطابق اس حوالے سے امپورٹ پالیسی آرڈر 2022 میں ترامیم کا نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق صرف فارماسیوٹیکل کمپنیوں یا شعبےکو امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے این او سی لینا ہوگا۔
مزید برآں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق کلوروفارم ایک مضرصحت اور ماحولیات کیلئے نقصان دہ کیمیکل ہے۔ درآمدی پالیسی میں ترمیم کا مقصد کیمیکلز کے غلط استعمال کی روک تھام قرار دیا گیا ہے۔