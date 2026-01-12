کلوروفارم کیمیکل کی عمومی درآمد پر پابندی عائد

کلوروفارم ایک مضرصحت اور ماحولیات کیلئے نقصان دہ کیمیکل ہے، حکام

ارشاد انصاری January 12, 2026
وفاقی حکومت نے کلوروفارم کیمیکل کی عمومی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے.

تفصیلات کے مطابق اس حوالے سے امپورٹ پالیسی آرڈر 2022 میں ترامیم کا نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق صرف فارماسیوٹیکل کمپنیوں یا شعبےکو امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے این او سی لینا ہوگا۔

مزید برآں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔

حکام کے مطابق کلوروفارم ایک مضرصحت اور ماحولیات کیلئے نقصان دہ کیمیکل ہے۔ درآمدی پالیسی میں ترمیم کا مقصد کیمیکلز کے غلط استعمال کی روک تھام قرار دیا گیا ہے۔
