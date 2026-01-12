ٹی 20 ورلڈ کپ کیلئے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کی فہرست تیار

پی سی بی سربراہ کی منظوری کے بعد کسی بھی وقت ٹیم کا اعلان ہوجائے گا

محمد یوسف انجم January 12, 2026
facebook whatsup
لاہور:

سلیکٹرز نے آسٹریلیا کے خلاف لاہور میں تین میچز پر مشتمل سیریز اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ممکنہ پندرہ رکنی فہرست تیار کرلی۔

آسٹریلیا کے خلاف لاہور میں تین میچز پر مشتمل سیریز اور ٹی 20 ورلڈ کپ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان چیئرمین پی سی بی کی منظوری کے بعد جلد ہوگا، سلمان علی اغا قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔

ورلڈ کپ سے پہلے پاکستانی ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیلنا ہے جس کی میزبانی ممکنہ طورپر قذافی اسٹیڈیم لاہور کرے گا۔ اس کے بعد دونوں ٹیمیں ورلڈ کپ کی مہم پر روانہ ہوں گی۔

ذرائع کے مطابق پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی نے ہیڈ کوچ مائیک ہسین اور کپتان سلمان علی آغا کی مشاورت سے پندرہ رکنی اسکواڈ پر مشاورت کر رکھی ہے۔

 مجوزہ فہرست کے مطابق صائم ایوب، صاحب زادہ فرحان، فخر زمان، بابر اعظم، سلمان آغا، عثمان خان، شاداب خان، ابرار احمد، محمد نواز، سلمان مرزا، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، نسیم شاہ، فہیم اشرف شامل ہیں۔

 خواجہ نافع اور عثمان طارق میں سے ایک ٹیم میں شامل ہوگا۔ عثمان طارق کو سرپرائز پیکیج کے طورپر اسکواڈ کا حصہ بنایا جایا جاسکتا ہے، ریروز کھلاڑیوں میں وسیم جونئیر، عبدالصمد اور خواجہ نافع شامل کیے جائیں گے۔

پی سی بی سربراہ کی منظوری کے بعد کسی بھی وقت ٹیم کا اعلان ہوجائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر حسینہ جاں بحق

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر حسینہ جاں بحق

 Jan 12, 2026 03:50 PM |
رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Jan 12, 2026 03:59 PM |
معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 12, 2026 11:15 AM |

متعلقہ

Express News

کرکٹ میں بھارت کے سیاسی رویہ پر آئی سی سی کی خاموشی پر قومی کرکٹرز برس پڑے

Express News

پاکستان کرکٹ بورڈ کا پی ایس ایل گورننگ کونسل اجلاس جمعرات کو طلب

Express News

نئی پی ایس ایل ٹیم سیالکوٹ کا  کپتان کون ہوگا؟ ممکنہ اسکواڈ سے متعلق اہم خبر آگئی

Express News

پاکستان انڈر 19 ٹیم مسونگو سے بولاوائیو پہنچ گئی

Express News

سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے کر ٹی20 سیریز برابر کردی

Express News

اگر آئی سی سی بھارت کو نہیں روک سکتا تو آئی سی سی بند کردیں، سابق کرکٹر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو