لاہور سے اغوا ہونے والی 5 سالہ بچی ساہیوال سے بازیاب، ملزمہ گرفتار

بچی کو اسکے والدین کے حوالے کردیا گیا

نعمان شیخ January 12, 2026
facebook whatsup
لاہور:

پولیس نے لیاقت آباد سے اغوا ہونے والی 5 سالہ بچی ایمان فاطمہ کو ساہیوال سے بازیاب کرکے ایک ملزمہ کو گرفتار کرلیا۔

ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے بچی کے اغواء کا نوٹس لیکر ایس پی انویسٹی گیشن ماڈل ٹاؤن شاہد نواز کی سربراہی میں بچی کی بازیابی کے لئے ٹیم تشکیل دی تھی۔

انچارج انویسٹی گیشن تھانہ لیاقت آباد ولید حسین نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے ملزمہ کو گرفتار کر کے بچی کو بازیاب کروایا۔

ایس پی انویسٹی گیشن ماڈل ٹاؤن شاہد نواز کے مطابق بچی کے اغوا کا مقدمہ اسکے والد نے تھانہ لیاقت آباد درج کروایا تھا، خاتون ملزمہ بچی کو اغوا کر کے ساہیوال لے گئی تھی، جدید ٹیکنالوجی سمیت ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزمہ کو گرفتار کر کے بچی کو بازیاب کرایا گیا۔

بچی کو اسکے والدین کے حوالے کردیا گیا ہے جنہوں نے بحفاظت بازیابی پر پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر حسینہ جاں بحق

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر حسینہ جاں بحق

 Jan 12, 2026 03:50 PM |
رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Jan 12, 2026 03:59 PM |
معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 12, 2026 11:15 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، سچل پولیس کا رکشہ گینگ کے خلاف بڑا ایکشن، دو زخمیوں سمیت 4 ڈکیت گرفتار

Express News

کراچی، ملیر میں پولیس مقابلے، زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد

Express News

کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات میں خاتون سمیت 6 افراد زخمی

Express News

کراچی، ڈیفنس میں فلیٹ سے زنجیروں میں قید خاتون بازیاب

Express News

لاہور: گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو ٹوکے مار کر قتل کردیا

Express News

راولپنڈی: گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ڈیڑھ کروڑ مالیت کے زیورات برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو