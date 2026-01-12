خود کو وینزویلا اور اپنے وزیر خارجہ کو کیوبا کا صدر بنا دیا؛ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں؟

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو وینزویلا کا صدر قرار دینے کے بعد اپنے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو کیوبا کا صدر بنانے کا اشارہ دیدیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ حیران کن انکشاف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے جواب میں کیا۔
اس پوسٹ میں ایک غیر معروف صارف نے مذاقاً لکھا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کیوبا کے اگلے صدر بنیں گے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے حیران کن جواب دیا کہ ’’مجھے یہ آئیڈیا پسند آیا‘‘۔
ابھی یہ واضح نہیں کہ صدر ٹرمپ نے ایسا مذاقاً کہا ہے کہ یا وہ واقعی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے بھی ہیں۔ بہر حال صورت حال چند روز میں واقع ہوجائے گی۔
تاہم صدر ٹرمپ کی اس پوسٹ کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ گئی ہے کہ انھوں نے خبردار کیا ہے کہ کیوبا کو اب وینزویلا سے تیل نہیں ملے گا۔
صدر ٹرمپ نے کیوبا کو دھمکی دی کہ وہ امریکا کے ساتھ معاہدہ کرلے ورنہ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔
امریکی صدر نے کیوبا کے ہم منصب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاہدہ جلد از جلد کرلیں۔ اس سے قبل کہ کافی دیر ہوجائے۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا کے تیل اور رقم کی وجہ سے کیوبا کا معاشی نظام چل رہا تھا مگر اب وہ سپورٹ ختم ہوگئی ہے۔
جس پر کیوبا کے صدر نے کہا کہ کوئی بھی ہمیں یہ نہیں بتاسکتا کہ بطور ریاست ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں۔
انھوں نے مزید کہا کہ یہ دھمکیاں نئی نہیں ہیں، کیوبا کو ہمیشہ سے امریکی جارحیت کا سامنا رہا ہے۔ ہم ان دھمکیوں سے نہیں ڈریں گے۔
یاد رہے کہ حال ہی امریکی فورسز ٹرمپ کے حکم پر وینزویلا کے صدر کو اہلیہ سمیت ان کے صدارتی محل سے گرفتا کر کے نیویارک لائے۔
جہاں وینزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ پر منشیات اسمگلنگ سمیت سنگین جرائم کے الزامات پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔
دونوں نے عدالت میں ان الزامات کو سیاسی اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کردیا اور کہا کہ ہمیں گرفتار نہیں بلکہ ہمارے ملک سے ہمیں اغوا کرکے امریکا لایا گیا۔