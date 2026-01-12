حکومت نے صدر کی منظوری کے بغیر اسپیشل اکنامک زون آرڈینننس جاری کیا، پیپلزپارٹی

پیپلزپارٹی کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ، سید نوید قمر کی حکومت پر شدید تنقید، وزیرقانون کی معاملہ دیکھنے کی یقین دہانی

وقاص احمد January 12, 2026
قومی اسمبلی اجلاس حکومت کو اپوزیشن کی بجائے اپنی  اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی سے سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا، پیپلز پارٹی نے حکومت پر صدر مملکت کے دستخطوں کے بغیر آرڈیننس جاری کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے قومی اسمبلی اجلاس سے واک اؤٹ کیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی صدارت ہوا، جس میں سابق رکن قومی اسمبلی میاں منظور احمد وٹو سمیت دیگر فوت ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔

پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیئر رہنما سید نوید قمر نے نکتہ اعتراض پر ایوان میں موقف اختیار کیا کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے پروسس شروع ہونے کو وہ خوش آئند سمجھتے ہیں۔

انہوں نے ایک صدارتی آرڈیننس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملکی پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ جب صدر کی منظوری اور دستخطوں کے بغیر ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے یہ کیسے کیا یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، اس ائینی خلاف ورزی پر پاکستان پیپلز پارٹی ایوان سے واک اؤٹ کرتی ہے۔

سید نوید احمد قمر کے یہ کہنے کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان سے واک اؤٹ کر گئے۔

وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پی پی پی کو یقین دہانی کرائی کہ وہ متعلقہ لوگوں سے چیک کرلیتے ہیں کہ اس پر کیا صورتحال ہے یہ کیسے ہوا۔

اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پیپلز پارٹی کے ارکان کو روکتے رہ گئے تاہم وہ نہ رکے،  پیپلز پارٹی کے رکن سید حسین طارق نے کورم کی نشاندہی کی۔

اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ

اسپیکر قومی اسمبلی سردار صادق نے ایوان کو بتایا کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے متعلق قواعد کی روشنی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس سے قبل اپوزیشن لیڈر کا معاملہ عدالت میں تھا اور انہیں عدالت میں فریق بنایا گیا تھا اس لیے وہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر کرنے سے قاصر تھے۔ اب عدالتی پروسیس سے متعلق اپوزیشن کے چیف وہپ ملک عامر  ڈوگر نے اسپیکر افس کو اگاہ کیا ہے اس لیے نئی تاریخ ڈال کر پرانی لسٹ سپیکر افس میں کل تین بجے تک جمع کرا دی جائے۔

پی ٹی ائی کے چیف  وہپ ملک عامر ڈوگر نے نکتہ  اعتراض پر بتایا کہ ان کے 76 ارکان پہلے ہی محمود خان اچکزئی کو بانی چیئرمین پی ٹی ائی کی ہدایات کے مطابق اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے لیے دستخط کر کے دستاویزات سپیکر افس میں جمع کرا چکے ہیں اس لیے ان کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اس کے باوجود اسپیکر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم لسٹ دوبارہ بھی جمع کرا دیتے ہیں۔ 

نشاندہی کے بعد ارکان کی گنتی کی گئی تو کورم پورا نہ نکلا جس کے بعد اجلاس پندرہ منٹ کیلیے ملتوی کیا گیا، تاکہ ارکان  کی تعداد پوری ہو سکے۔

وقفے کے بعد دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو دوبارہ گنتی کی گئی تو پھر پورا نہ نکلا، جس کی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی نے اعلان کیا کہ کورم نہ پورا ہونے کی وجہ سے اجلاس کل 11 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے۔
