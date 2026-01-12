فیلڈ مارشل سے انڈونیشیا کے وزیرِ دفاع کی ملاقات، دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

اسلام آباد:
آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیرِ دفاع نے ملاقات کی جس میں دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق جمہوریہ انڈونیشیا کے وزیرِ دفاع لیفٹیننٹ جنرل (ر) سجا فری سجامسودین نے جنرل ہیڈکوارٹرز راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقات کی۔
ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، بدلتی ہوئی علاقائی و عالمی سکیورٹی صورتحال اور پاکستان و انڈونیشیا کے درمیان دوطرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں فریقین نے ادارہ جاتی روابط کے استحکام، تربیتی تعاون اور دفاعی صنعت میں شراکت داری کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔
انڈونیشی وزیرِ دفاع نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا، مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔
فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان، مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور اسٹریٹجک مفادات کی ہم آہنگی کی بنیاد پر انڈونیشیا کے ساتھ مضبوط اور دیرپا دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پُرعزم ہے۔
قبل ازیں انڈونیشیا کے ایک اعلیٰ سطح دفاعی وفد نے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل (ر)جافری شمس الدین کی سربراہی میں آج راولپنڈی میں وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محمد رضا حیات ہراج اور وزارت دفاعی پیداوار کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔
وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کو ایک قریبی دوست اور برادر مسلم ملک سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ اہم تعاملات نے اعلیٰ پیداواری تعلقات کی رفتار قائم کی ہے۔
انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان میں دفاعی پیداوار کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان دفاعی پیداوار میں تعاون کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر رضامندی کا اظہار کیا۔
انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) جافری شمس الدین نے مشترکہ ورکنگ گروپس کو تیز کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس سے مستقبل میں تعاون کے دروازے کھلیں گے اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو تلاش کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں مدد ملے گی۔
وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار رضا ہراج نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات سے متصف ہیں۔
دفاعی پیداوار کے وزیر نے انڈونیشیا کے حکام کو دفاعی تعاون کو تلاش کرنے کے لیے دفاعی نمائش (آیڈیاز۔2026) میں فعال طور پر شرکت کی دعوت بھی دی۔
انڈونیشیا کے وفد کی جانب سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل (ر) جافری شمس الدین نے پرتپاک مہمان نوازی پر وزیر دفاعی پیداوار کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے جس میں بھرپور ثقافت، کام کرنے والی جمہوریت اور متحرک معیشت ہے۔ دونوں فریقوں نے امید ظاہر کی کہ برادرانہ تعلقات کو باہمی اعتماد اور احترام کی بنیاد پر طویل مدتی تعلقات میں تبدیل کیا جائے گا۔