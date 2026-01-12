کراچی کے بعض نجی اسکولوں نے موسم سرما میں تعلیمی اداروں کے اوقات کی تبدیلی کے ہدایت نامے کو ماننے سے انکار کردیا۔
سرد موسم کی شدت کے باوجود شہر کے کئی نجی اسکول پیر کو اپنے پرانے یا رائج اوقات پر ہی صبح 8 بجے شروع ہوئے جس کے سبب متعلقہ نجی اسکولوں کے ہزاروں بچے حکومت سندھ کے اوقات کی تبدیلی سے متعلق نوٹیفکیشن کا فائدہ نہیں اٹھاسکے اور طلبہ سردی میں صبح کے وقت 7 اور ساڑھے 7 بجے ٹھٹھرتے ہوئے ہی اسکول گئے۔
دوسری جانب ان اطلاعات کے سامنے آنے کے بعد ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے نجی اسکولوں کے نام ایک مراسلہ جاری کیا ہے جس میں نجی اسکولوں کی انتظامیہ کو انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق تمام تعلیمی ادارے 12 جنوری سے 26 جنوری تک صبح 9 بجے سے شروع ہونگے۔
اس اثناء میں اگر کوئی اسکول مذکورہ ہدایت نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا تو اس اسکول کے خلاف قوانین کے مطابق کارروائی ہوگی، ایڈیشنل ڈائریکٹر رجسٹریشن پروفیسر رفعیہ جاوید کی جانب سے جاری اس مراسلے میں کہا گیا یے کہ تمام نجی اسکول محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اسکولوں کے اوقات کی تبدیلی کے حوالے سے 10 جنوری کو جاری کیے گئے نوٹیفکیشن پر اس کی رو کے مطابق عملدرآمد کے پابند ہیں اور تمام اسکول صبح 9 بجے سے ہی شروع ہونگے۔
بتایا جارہا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز کو کئی معروف اور بڑے نجی اسکولوں میں نئے اوقات کی پابندی نہ کرنے کے حوالے سے شکایات موصول ہوئی ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر رجسٹریشن پروفیسر رفعیہ جاوید کے مطابق وزیر تعلیم سردار شاہ کی جانب سے مذکورہ قدم طلبہ کی آسانی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ تمام نجی اسکول اوقات کی تبدیلی کے حوالے سے جاری ہدایت نامے پر عمل کریں۔