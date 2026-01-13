امریکی کمپنی نے پاکستان میں جدید ڈیجیٹل مالی نظام کے امکانات کو روشن قرار دے دیا

پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبے میں ابتدائی مگر اہم مرحلے میں داخل ہوچکا ہے، وزیرخزانہ کی ملاقات میں گفتگو

ارشاد انصاری January 13, 2026
امریکا کی معروف کمپنی آئی کوائن نے پاکستان میں ڈیجیٹل مالی نظام کے امکانات کو روشن قرار دے دیا جبکہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبے میں ابتدائی مگر اہم مرحلے میں داخل ہوچکا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی ڈیجیٹل کمپنی آئی کوائن ٹیکنالوجی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔

ملاقات میں پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ریگولیٹری فریم ورک اور سرمایہ کاری کے مواقع پرتفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزیر خزانہ نے بینکوں اور متعلقہ ریگولیٹرز کے درمیان رابطے بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبے میں ایک ابتدائی مگر اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔

موبائل بینکنگ، 3 ماہ میں 337 کھرب کے ڈیجیٹل لین دین ریکارڈ

وزارت خزانہ کے مطابق امریکی کمپنی کے وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور بلاک چین، اسٹیبل کوائنز اور کم لاگت ڈیجیٹل مالی نظام کے فوائد سے آگاہ کیا ۔

وفد  سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت کرپٹو کونسل اور ورچوئل اثاثہ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر پیش رفت کر رہی ہے جبکہ ڈیجیٹل اثاثوں کو محفوظ، شفاف اور صارف دوست ماحول میں لانا حکومتی ترجیحات میں شامل ہےْ

ملاقات میں صارفین کے تحفظ اور شفافیت کو یقینی بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا جبکہ وفد نے امریکا اور کینیڈا کے تجربات سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان میں جدید ڈیجیٹل مالی نظام کے امکانات کو اجاگر کیا۔
