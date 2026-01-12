4 برس میں برآمدات 60 ارب ڈالرز تک بڑھانے کا ہدف

برآمدی ایمرجنسی پر غور، اسحق ڈارکی سربراہی میں اعلیٰ سطح کمیٹی قائم

شہباز رانا January 12, 2026
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے برآمدات دگنا کر کے 4 برس میں 60 ارب ڈالر تک لے جانے کیلیے برآمدی ایمرجنسی کے نفاذ کی تجویز پرغور کیلیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی ہے۔

یہ بات وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے  پریس کانفرنس میں بتائی۔ احسن اقبال کے مطابق کمیٹی کی سربراہی نائب وزیراعظم اسحاق ڈارکرینگے، جو برآمدات میں اضافے سے متعلق تجاویزکا جائزہ لے کر آئندہ ہفتے وزیراعظم کو حتمی سفارشات پیش کرے گی۔

وفاقی وزیر نے بتایاکہ گزشتہ ماہ پلاننگ وزارت نے سول و عسکری قیادت کو آئی ایم ایف پر انحصار ختم کرنے کیلیے تفصیلی بریفنگ دی تھی،جس میں چارسال میں برآمدات 60 ارب ڈالر اوراگلی دہائی میں 100ارب ڈالرتک بڑھانے کی تجاویزشامل تھیں۔

انہوں نے کہاکہ ایف بی آرکی کمزورکارکردگی کے باعث وفاقی اورصوبائی حکومتیں مالی دباؤکاشکار ہیں، دسمبر میں 47 فیصدکم ریفنڈز اداکرنے کے باوجودایف بی آرکو 330 ارب کے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا رہا۔

اس کے نتیجے میں ترقیاتی بجٹ کے اجرامیں تاخیر ہوئی اورمالی سال کے پہلے نصف میں صرف 210 ارب روپے، یعنی سالانہ بجٹ کا 21 فیصدخرچ ہوسکا۔

احسن اقبال کے مطابق اگر برآمدات میں خاطرخواہ اضافہ نہ ہواتو پاکستان کو دوبارہ دوست ممالک یاآئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑے گا، پاکستان اس وقت دوست ممالک سے لیے گئے تقریباً 13ارب ڈالرکے قلیل مدتی قرضوں کامقروض ہے۔

وزیراعظم کی زرعی برآمدات میں اضافے اور تجارتی خسارے کو کم کرنے کیلیے اہم اقدامات کی ہدایات

سرمایہ کاری، برآمدات اور نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی میں کمی ریکارڈ

انہوں نے برآمدی صنعت کیلیے قومی تعطیلات کومزدوروں کی رضامندی سے اختیاری بنانے کی تجویز بھی دی،کیونکہ تعطیلات سے برآمدی سائیکل متاثر ہوکرکروڑوں کا نقصان ہوتا ہے۔

مزیدبرآں وزیراعظم کوسفارش کی گئی ہے کہ وہ اعلیٰ برآمدی صلاحیت رکھنے والی ٹاپ 200 کمپنیوں کی سرپرستی کریں۔

وزارت منصوبہ بندی نے بورڈآف انویسٹمنٹ کوخصوصی و صنعتی زونزکے تیزرفتار قیام، وزارت خارجہ اورتجارت کوسفارتی مشنزکوتجارتی مراکز میں بدلنے اور اوورسیز پاکستانیوں کوسرمایہ کاری و برآمدی ترقی میں شراکت دار بنانے کی ہدایات دینے کی بھی سفارش کی ہے۔

احسن اقبال نے کہاکہ پاکستان کے سامنے دو راستے ہیں،کاروبار معمول کے مطابق رکھ کر 2035 تک معیشت کو 600 ارب ڈالر تک لے جانا یا بلند اہداف اپنا کر ایک ٹریلین ڈالرزکی معیشت بننے کی کوشش کرنا، 24 برس میں پاکستان کی برآمدات صرف 4.1 گنا بڑھیں۔

انہوں نے دعویٰ کیاکہ معیشت مستحکم ہوچکی ہے، پہلی سہ ماہی میں شرح نمو 3.7 فیصدرہی،مہنگائی میں استحکام آیااور بڑے پیمانے کی صنعت نے مالی سال کے ابتدائی چار ماہ میں 5 فیصدترقی کی۔
