انڈر 19 ورلڈ کپ، پاکستان کے پاس وارم اپ ہونے کا آج آخری موقع

پاکستان ٹیم کا پہلا وارم اپ میچ  بنگلہ دیش کے خلاف بارش کی نذر ہوگیا تھا

اسپورٹس ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup
لاہور:

انڈر19ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف پاکستانی ٹیم دوسرے وارم اپ میچ میں آج امریکا کے خلاف ایکشن میں دکھائی دے گی۔ 

تفصیلات کے مطابق پاکستان ٹیم آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ سے قبل اپنے دوسرے وارم اپ میچ میں آج امریکی ٹیم کے مدمقابل ہوگی، پاکستان ٹیم نے گزشتہ روز کوئینز سپورٹس کلب بولاوایو میں بھرپور تربیتی سیشن منعقد کیا جہاں کھلاڑیوں نے تین گھنٹے تک نیٹس میں بیٹنگ اور بولنگ کی مشقوں کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔ 

پاکستان ٹیم کا پہلا وارم اپ میچ  بنگلہ دیش کے خلاف بارش کی نذر ہوگیا تھا، بنگلہ دیش کی اننگز کے صرف 36.3 اوورز ہی ممکن ہوسکے تھے، 16 ٹیموں پر مشتمل آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں کھیلا جائے گا۔

2004 اور 2006 کے انڈر 19 ورلڈ کپ چیمپئن پاکستان اپنا افتتاحی میچ 16 جنوری کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ 

پاکستان انڈر 19 ٹیم عالمی کپ میں شاندار فتوحات کے ساتھ داخل ہو رہی ہے جہاں اس نے حال ہی میں دو اہم ٹورنامنٹس اپنے نام کیے۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کیلیے انعامی رقم کی منظوری

Express News

پاکستان انڈر 19 ٹیم مسونگو سے بولاوائیو پہنچ گئی

پاکستان نے دبئی میں بھارت کو 191 رنز سے شکست دے کر انڈر 19 ایشیا کپ جیتاجبکہ ہرارے میں میزبان زمبابوے کو 9وکٹوں سے ہرا کر انڈر 19 سہ فریقی سیریز کی ٹرافی بھی اپنے نام کی۔

انڈر19 ٹیم کے ہیڈ کوچ شاہد انور کا کہنا کہ ماضی قریب کے ایونٹس میں شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد تمام پلیئرز کے حوصلے بلند اور عالمی کپ میں بھی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ 

پی سی بی ڈیجیٹل میڈیا سے خصوصی بات چیت میں ان کا کہنا تھا کہ ٹیم کی تیاری بہترین انداز میں جاری اور تمام منصوبہ بندی ورلڈ کپ جیتنے کے مقصد کے تحت کی گئی ہے۔ 

شاہد انور نے کہا کہ کوچنگ اسٹاف خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ اسے اس طرح کے باصلاحیت کھلاڑیوں کا گروپ میسر آیا ہے، کوچ کے مطابق ان لڑکوں کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ آخری گیند تک ہار نہیں مانتے اور مسلسل جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ 

ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ کوچنگ اسٹاف ہر کھلاڑی کے ساتھ انفرادی طور پر کام کر رہا ہے، اگر ٹیم اپنی طاقت پر بھروسہ رکھے تو کسی بھی حریف کے خلاف مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

 Jan 12, 2026 10:14 PM |
65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

65 برس میں بھی جوان نظر آنے کا راز: سنگیتا بجلانی نے فِٹنس اور خوراک کا معمول بتادیا

 Jan 12, 2026 07:17 PM |
دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

دھرو راٹھی اور پاکستانی ڈیجیٹل ایکسپرٹ کی ملاقات، ’آپریشن سندور‘ پر بحث تازہ

 Jan 12, 2026 06:48 PM |

متعلقہ

Express News

سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون کا اپنی گرل فرینڈ سے منگنی کا اعلان

Express News

نیدرلینڈز نے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس کو سپرد خاک کر دیا گیا

Express News

پاکستان کے فاسٹ بولر احسان اللہ نے اپنی برق رفتار بولنگ سے بیٹرز کو پریشان کر دیا

Express News

سابق فرانسیسی فٹبالر اور کوچ 72 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

Express News

بی بی ایل میں شرمناک لمحہ؛ سست بیٹنگ پر رضوان کو کپتان نے واپس بلالیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو