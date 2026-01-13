بنگلادیش کا معاملہ آئی سی سی کیلیے درد سر بن گیا

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے  بنگلادیش کا معاملہ آئی سی سی کے لیے دردسربن گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بنگلادیش کی جانب سے ورلڈکپ میچز کے لیے بھارت جانے سے انکار کا معاملہ آئی سی سی کیلیے دردسر بن گیا ہے، معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتا ہوا دکھائی دینے لگا ہے۔

بنگلادیش کے مشیر کھیل آصف نظرل نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم کی جانب سے موصول ہونے والے خط کے بعد 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بنگلادیش ٹیم کے لیے بھارت جانا  ناممکن ہوگا۔

میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بھارت میں میچز نہ کھیلنے کے حوالے سے کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے، ہم نے آئی سی سی کو دو خطوط بھیجے اور اب دوسرے خط کے جواب کا انتظار کررہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم اور سیکیورٹی کے ذمہ داران نے ایک خط بھیجا ہے، اس میں تین چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو بنگلادیش ٹیم کے لیے خطرہ بڑھاسکتی ہیں۔

مشیر کھیل آصف نظرل نے وضاحت کی کہ خط مندرجات کے مطابق اگر مستفیض الرحمان ٹیم میں شامل ہوں یا بنگلادیشی شائقین قومی جرسی پہن کر اسٹیڈیم میں آئے تو صورتحال کشیدہ ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے انتخابات قریب آئیں گے وہاں بنگلادیش ٹیم کے لیے سیکیورٹی خطرات میں اضافہ ہوگا۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ خط واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ بھارت میں بنگلادیش کرکٹ ٹیم کے لیے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنا ممکن نہیں ہے۔

آصف نظرل نے کہا کہ اگر آئی سی سی یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اپنے بہترین بولر کے بغیر ٹیم بنائیں، شائقین ہماری جرسی نہ پہنیں اور ہم انتخابات کو موخر کریں تاکہ کرکٹ کھیل سکیں، تو یہ سب سے زیادہ غیر حقیقی اور ناممکن توقع ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ بھارت میں موجودہ سماجی اور کمیونٹی حالات اور گزشتہ 16 ماہ سے جاری بنگلادیش مخالف ماحول نے بنگلادیش کے بھارت میں کھیلنے کو ناممکن بنادیا ہے۔

آصف نے یقین دلایا کہ وہ آئی سی سی کی خط کاپی میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔

دوسری جانب بھارتی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئی سی سی نے بنگلادیش کے میچز بھارت میں ہی محفوظ شہروں میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگال ٹائیگرز نے موجودہ شیڈول کے تحت اپنے ابتدائی تین ورلڈکپ میچز کولکتہ جبکہ ایک میچ ممبئی میں کھیلنا ہے۔

رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ میچز چنئی اور تھرواننتاپورم منتقل کیے جائیں گے تاہم بھارتی کرکٹ بورڈ نے وضاحت دی ہے کہ آئی سی سی نے بنگلادیش کے میچز کو منتقل کرنے کی ہدایت نہیں دی ہے۔

بی سی سی آئی کے سیکریٹری دیواجیت سائیکیا کا کہنا تھا  کہ ہمیں کسی بھی میچ کے مقام میں تبدیلی کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا ہے، ہمیں بنگلادیش کے میچز کو چنئی یا کسی اور شہر میں منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی باضابطہ اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

دیواجیت سائیکیا کا کہنا ہے کہ فی الوقت ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں، اگر کوئی ایسی ہدایت کی گئی تو اس کے مطابق انتظامات کریں گے۔

یاد رہے کہ موجودہ شیڈول میں بنگلادیش ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں 7 فروری کو ویسٹ انڈیز، 9  فروری کو اٹلی اور 14 فروری کو انگلینڈ سے کولکتہ میں میچز کھیلنا ہیں جبکہ 17 فروری کو نیپال سے مقابلہ ممبئی میں شیڈول ہے۔
