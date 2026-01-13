توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

عبوری ضمانت پر رہا ملزم رجب بٹ عدالت میں پیش نہیں ہوا

کورٹ رپورٹر January 13, 2026
facebook whatsup
رجب بٹ ان دنوں کئی تنازعوں میں گھرے ہوئے ہیں

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وسطی نے یوٹیوبر ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع کردی۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وسطی کی عدالت کے روبرو شعائر اسلام کی بے حرمتی کے مقدمے کی سماعت ہوئی، اس دوران عبوری ضمانت پر رہا ملزم رجب بٹ عدالت میں پیش نہیں ہوا۔

جونئیر وکیل نے عدالت میں ملزم کی حاضری سے استثنی کی درخواست جمع کرائی جس پر عدالت نے ملزم کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور کرلی۔

دوران سماعت عدالت کو آگاہ کیا گیا ملزم رجب بٹ کے وکیل بیرسٹر میاں علی اشفاق عمرے پر ہیں جس کے بعد  عدالت دونوں فریقین کی رضا مندی سے سماعت 10 فروری تک ملتوی کردی۔

یاد رہے کہ ملزم رجب بٹ کے خلاف تھانہ حیدری مارکیٹ میں مقدمہ درج ہوا تھا جب کہ ملزم رجب بٹ نے عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کررکھی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

 Jan 13, 2026 11:35 AM |
داماد کے سامنے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شگفتہ اعجاز ماڈلنگ کرنے پر تنقید کا شکار

داماد کے سامنے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شگفتہ اعجاز ماڈلنگ کرنے پر تنقید کا شکار

 Jan 13, 2026 11:39 AM |
مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

مہک ملک کا اپنے ہوشربا معاوضے سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف

 Jan 12, 2026 10:14 PM |

متعلقہ

Express News

جنازے سے واپسی پر موٹرسائیکل سوار کو واٹرٹینکر نے کچل دیا

Express News

پیپلزپارٹی کے احتجاج پر حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس واپس لے لیا

Express News

کراچی؛ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن سے دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد

Express News

کراچی میں نجی اسکولوں کی جانب سے نئے اوقات کار کی پابندی نہ ہونے کی شکایات

Express News

بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

Express News

دو گیس فیلڈز سے ترسیل بند، کراچی کے متعدد علاقوں می گیس کی فراہمی متاثر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو