آسٹریلیا کو بڑا دھچکا، معروف کھلاڑی کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

انہوں نے اپنے طویل اور شاندار کیریئر میں عالمی سطح پر آسٹریلوی کرکٹ کا نام روشن کیا

اسپورٹس ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup

آسٹریلیا کی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان ایلیسا ہیلی نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ایلیسا ہیلی بھارت کے خلاف آئندہ ملٹی فارمیٹ سیریز کے بعد تمام فارمیٹس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی۔

اس سیریز میں فروری اور مارچ کے دوران تین ون ڈے میچز اور ایک ٹیسٹ میچ شامل ہوگا۔

ایلیسا ہیلی آسٹریلیا کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ میچ کھیلنے والی دوسری خاتون کھلاڑی ہیں۔

انہوں نے اپنے طویل اور شاندار کیریئر میں وکٹ کیپر بیٹر کے طور پر ٹیم کو کئی تاریخی کامیابیاں دلوائیں اور عالمی سطح پر آسٹریلوی کرکٹ کا نام روشن کیا۔

میگ لیننگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایلیسا ہیلی نے آسٹریلوی ٹیم کی قیادت سنبھالی تھی اور ان کی قیادت میں ٹیم نے اہم سیریز جیتیں۔

کرکٹ حلقوں میں ان کی ریٹائرمنٹ کو خواتین کرکٹ کے ایک سنہری دور کے اختتام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر کے انتقال کے بعد سوتن کیساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہیما مالنی نے خاموشی توڑ دی

دھرمیندر کے انتقال کے بعد سوتن کیساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہیما مالنی نے خاموشی توڑ دی

 Jan 13, 2026 12:54 PM |
توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

توہین مذہب کیس میں ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع 

 Jan 13, 2026 11:35 AM |
داماد کے سامنے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شگفتہ اعجاز ماڈلنگ کرنے پر تنقید کا شکار

داماد کے سامنے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شگفتہ اعجاز ماڈلنگ کرنے پر تنقید کا شکار

 Jan 13, 2026 11:39 AM |

متعلقہ

Express News

سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون کا اپنی گرل فرینڈ سے منگنی کا اعلان

Express News

نیدرلینڈز نے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس کو سپرد خاک کر دیا گیا

Express News

پاکستان کے فاسٹ بولر احسان اللہ نے اپنی برق رفتار بولنگ سے بیٹرز کو پریشان کر دیا

Express News

سابق فرانسیسی فٹبالر اور کوچ 72 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

Express News

بی بی ایل میں شرمناک لمحہ؛ سست بیٹنگ پر رضوان کو کپتان نے واپس بلالیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو