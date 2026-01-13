آسٹریلیا کو بڑا دھچکا، معروف کھلاڑی کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

آسٹریلیا کی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان ایلیسا ہیلی نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ایلیسا ہیلی بھارت کے خلاف آئندہ ملٹی فارمیٹ سیریز کے بعد تمام فارمیٹس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی۔
اس سیریز میں فروری اور مارچ کے دوران تین ون ڈے میچز اور ایک ٹیسٹ میچ شامل ہوگا۔
ایلیسا ہیلی آسٹریلیا کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ میچ کھیلنے والی دوسری خاتون کھلاڑی ہیں۔
انہوں نے اپنے طویل اور شاندار کیریئر میں وکٹ کیپر بیٹر کے طور پر ٹیم کو کئی تاریخی کامیابیاں دلوائیں اور عالمی سطح پر آسٹریلوی کرکٹ کا نام روشن کیا۔
میگ لیننگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایلیسا ہیلی نے آسٹریلوی ٹیم کی قیادت سنبھالی تھی اور ان کی قیادت میں ٹیم نے اہم سیریز جیتیں۔
کرکٹ حلقوں میں ان کی ریٹائرمنٹ کو خواتین کرکٹ کے ایک سنہری دور کے اختتام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔