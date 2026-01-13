بھارت: سیکیورٹی خدشات کے باعث ویمنز پریمیئر لیگ میچ میں شائقین کا داخلہ ممنوع

کرکٹ میچ کے لیے مناسب سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں ہوگا، پولیس

اسپورٹس ڈیسک January 13, 2026
بھارت میں سیکیورٹی خدشات کے باعث ویمنز پریمیئر لیگ کا میچ شائقین کے بغیر کروانے کا فیصلہ کرلیا گیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق نوی ممبئی میں رواں ہفتے بلدیاتی کارپوریشن انتخابات کے پیش نظر پولنگ والے دن ویمنز پریمیئر لیگ کا میچ تماشائیوں کے بغیر کھیلا جائے گا۔

15 جنوری کو نوی ممبئی میں ممبئی انڈینز اور یو پی واریئرز کا مقابلہ بند دروازوں کے پیچھے ہوسکتا ہے۔

Express News

سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون کا اپنی گرل فرینڈ سے منگنی کا اعلان

Express News

ورلڈکپ تنازعہ: بنگلادیش اور بھارت کا معاملہ مزید بگڑنے کا خدشہ

پولیس نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو آگاہ کیا ہے کہ الیکشن کے روز کرکٹ میچ کے لیے مناسب سیکیورٹی فراہم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن ویمنز پریمئر لیگ اور بلدیاتی انتخابات کا تصادم ہو رہا ہے۔

تاہم یہ تاحال واضح نہیں ہو سکا کہ انتخابات سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد، یعنی 14 اور 16 جنوری کے میچز بھی تماشائیوں کے بغیر ہوں گے یا نہیں۔

واضح رہے کہ ویمنز پریمیئر لیگ کے سرکاری آن لائن ٹکٹ پلیٹ فارم پر 14، 15 اور 16 جنوری کے میچز کے ٹکٹ فروخت کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔
