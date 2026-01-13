سچن ٹنڈولکر کی امیتابھ بچن کیساتھ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو وائرل

 ویڈیو میں امیتابھ بچن اور سچن ٹنڈولکر ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کے مقابل دکھائی دے رہے ہیں

اسپورٹس ڈیسک January 13, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن کی بھارتی لیجنڈ کرکٹر سچن ٹنڈولکر کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق امیتابھ بچن نے سوشل میڈیا پر ایک دلچسپ ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ سچن ٹنڈولکر کے ساتھ فنگر کرکٹ کھیلتے نظر آرہے ہیں۔

یہ ویڈیو ایک حالیہ آئی ایس پی ایل ایونٹ کے دوران بنائی گئی، جہاں دونوں شخصیات نے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔

فنگر کرکٹ ایک سادہ مگر تفریحی کھیل ہوتا ہے جس میں کھلاڑی انگلیوں کے ذریعے رنز بناتے ہیں اور آؤٹ ہونے کا فیصلہ بھی اسی انداز میں کیا جاتا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

امیتابھ بچن اپنے 2 لگژری فلیٹس عجلت میں فروخت کرنے پر مجبور؛ وجہ سامنے آگئی

 ویڈیو میں امیتابھ بچن اور سچن ٹنڈولکر ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کے مقابل دکھائی دے رہے ہیں۔

امیتابھ بچن نے یہ ویڈیو اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اسے ایک یادگار لمحہ قرار دیا، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے زبردست ردِعمل سامنے آیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |
بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

 Jan 13, 2026 02:56 PM |
’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی

’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی

 Jan 13, 2026 03:35 PM |

متعلقہ

Express News

سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون کا اپنی گرل فرینڈ سے منگنی کا اعلان

Express News

نیدرلینڈز نے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس کو سپرد خاک کر دیا گیا

Express News

پاکستان کے فاسٹ بولر احسان اللہ نے اپنی برق رفتار بولنگ سے بیٹرز کو پریشان کر دیا

Express News

سابق فرانسیسی فٹبالر اور کوچ 72 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

Express News

بی بی ایل میں شرمناک لمحہ؛ سست بیٹنگ پر رضوان کو کپتان نے واپس بلالیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو