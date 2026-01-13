طورخم بارڈر پر اسلحہ اور گولہ بارود اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

خالی گاڑی سے ایس ایم جی اور رائفل کے 21 ہزار سے زائد کارتوس سمیت دیگر اسلحہ برآمد

ارشاد انصاری January 13, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

فیڈرل بورڈ آف ریونیو(ایف بی آر) کے ماتحت ادارے پاکستان کسٹمز نے طورخم بارڈر پر اسلحہ اور گولہ بارود اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 

ایف بی آر کے مطابق پاکستان کسٹمز نے طورخم پر اسلحہ اور گولہ بارود پاکستان میں اسمگل کرنے کی ایک بڑی کوشش ناکام بناتے ہوئے ایس ایم جی اور رائفل کے 21 ہزار سے زائد کارتوس سمیت دیگر اسلحہ برآمد کر لیا۔

یہ مشکوک کھیپ کسٹمز اسٹیشن طورخم پر کارگو کی معمول کی جانچ پڑتال کے دوران سامنے آئی، بظاہر خالی گاڑی رجسٹریشن نمبر ٹی اے ایچ -027  کو تفصیلی اسکیننگ کے لیے این ایل سی امپورٹ ٹرمینل منتقل کیا گیا جہاں اسکین شدہ تصاویر میں بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔

گاڑی کی مکمل  تلاشی  لینے کے نتیجے میں غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور قانون کے مطابق مزید کارروائی جاری ہے۔

کسٹمز حکام قانون نافذ کرنے والے  دیگر اداروں کے تعاون سے تمام ممکنہ پہلوؤں کے حوالے سے جامع تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو عوام اور ملکی  سلامتی کو نقصان پہنچانے کی ایک دانستہ اور منظم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |
بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

بھارتی اداکارہ نے بالی ووڈ کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھادیا

 Jan 13, 2026 02:56 PM |
’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی

’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی

 Jan 13, 2026 03:35 PM |

متعلقہ

Express News

جنازے سے واپسی پر موٹرسائیکل سوار کو واٹرٹینکر نے کچل دیا

Express News

پیپلزپارٹی کے احتجاج پر حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس واپس لے لیا

Express News

کراچی؛ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن سے دو سو کلوگرام دھماکا خیز مواد برآمد

Express News

کراچی میں نجی اسکولوں کی جانب سے نئے اوقات کار کی پابندی نہ ہونے کی شکایات

Express News

بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

Express News

دو گیس فیلڈز سے ترسیل بند، کراچی کے متعدد علاقوں می گیس کی فراہمی متاثر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو