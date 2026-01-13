لاہور:
لاہور ہائی کورٹ نے نازیبا ویڈیو اسکینڈل کے ملزم عمیر رضا عرف میری کی درخواست ضمانت پر پولیس سے جواب طلب کرلیا۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد ظفرنے نازیبا ویڈیو اسکینڈل کے ملزم عمیر رضا عرف میری کی درخواست ضمانت پر سماعت کی اور عدالت نے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔
ملزم کے وکیل عمیر عنصر گورائیہ نے عدالت کے سامنے دلائل دیے اور مؤقف اپنایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا درخواست گزار سے کوئی تعلق نہیں، میری کی موقع پر موجودگی کی کوئی ویڈیو بھی موجود نہیں ہے۔
وکیل نے مؤقف اپنایا کہ پولیس نے بلاجواز مقدمہ درج کرکے درخواست گزار کو حراست میں لیا لہٰذا عدالت ملزم عمیر رضا عرف میری کی درخواست ضمانت منظور کرے۔
قبل ازیں گجرانوالا پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل غیر اخلاقی ویڈیو میں ملوث خاتون کو بھی حراست میں لے کر زنا کا مقدمہ درج کرلیا تھا۔